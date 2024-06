Israël: Benny Gantz s'exprimera devant la presse à 20h et pourrait annoncer qu'il quitte le gouvernement

Après avoir repoussé sa conférence de presse prévue hier soir, le ministre du cabinet de guerre Benny Gantz fera une déclaration aux médias ce dimanche à 20h et répondra aux questions des journalistes. Le leader du groupe Unité nationale devrait annoncer le retrait de son parti du gouvernement.

Marc Israel Sellem/POOL

ll avait lancé, le mois dernier, un ultimatum au Premier ministre Benjamin Netanyahou, affirmant que le gouvernement était pris en otage par "des extrémistes". Benny Gantz avait assuré que "les décisions stratégiques qui s'imposaient pour ramener les otages et remporter la guerre n'avaient pas été prises": "La vérité est dure : alors que les soldats israéliens font preuve d'une bravoure suprême sur le front, certains de ceux qui les ont envoyés au combat se comportent avec lâcheté et irresponsabilité", avait déclaré Gantz. Dans son viseur, le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui aurait, selon lui, privilégié le cynisme et ses intérêts personnels sur le sionisme et un accord de cessez le feu pouvant conduire à la libération des otages que le Netanyahou aurait sciemment entravé.

Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est adressé à Gantz et lui a demandé de ne pas partir : "C'est le moment de l'unité, pas de la division. Nous devons rester unis face aux grands défis qui nous attendent". Il a ajouté : "Je lance un appel à Gantz - ne quitte pas le gouvernement d'urgence. Ne renonce pas à l'unité".