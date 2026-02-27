Archéologie : un demi-shekel vieux de 2 000 ans découvert dans le désert de Judée

Une pièce exceptionnelle datant d’environ 2 000 ans a été mise au jour dans le désert de Judée par l’Autorité des antiquités d'Israël. Il s’agit d’un rare demi-shekel, comparable à ceux mentionnés dans la tradition biblique pour le recensement et l’impôt à l’époque du Temple.

La découverte a été réalisée dans le cadre du vaste programme d’exploration des grottes du désert de Judée, mené conjointement par l’Autorité des antiquités, le ministère du Patrimoine et l’administration civile. Ce projet de longue haleine vise à protéger les sites archéologiques contre les pillages et les fouilles illégales, particulièrement fréquents dans cette région isolée.

Selon les chercheurs, la pièce pourrait avoir appartenu à un insurgé juif ayant fui dans le désert lors de la Grande Révolte contre Rome (66-74 de notre ère). Le demi-shekel porte une inscription en hébreu indiquant "Demi-shekel", accompagnée d’un motif de coupe rituelle, symbole caractéristique des monnaies juives de la fin de la période du Second Temple. La lettre "Aleph" figure également sur la pièce, marquant la première année du soulèvement.

Cette annonce intervient alors que l’Autorité des antiquités poursuit activement sa lutte contre le trafic d’antiquités. En janvier dernier, environ 450 pièces anciennesv ainsi que des contrefaçonsv ont été saisies lors d’une perquisition au domicile d’un résident de Jérusalem-Est soupçonné de contrebande et de vente illégale d’objets archéologiques. L’opération, menée avec la police israélienne et la police des frontières, a permis de découvrir une collection dissimulée dans un pot de fleurs sur un balcon.

Parmi les pièces récupérées figuraient des monnaies des périodes hasmonéenne, hérodienne et romaine, certaines déjà montées en pendentifs ou intégrées à des bijoux. Les autorités ont également identifié ce qui semblait être une fausse pièce de sela datant de la première année de la révolte de Bar Kokhba.