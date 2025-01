Archéologie : un monastère vieux de 1 500 ans découvert dans le sud d'Israël

Un monastère avec un sol en mosaïque colorée et une inscription en grec, un pressoir sophistiqué et d'autres bâtiments ont été découverts lors de fouilles menées par l'Autorité des antiquités d'Israël près de la ville de Kiryat Gat, dans le sud d'Israël. "Il s'agit du plus grand et plus important site découvert dans la région datant des périodes romaine et byzantine", ont indiqué les chercheurs.

Les fouilles ont révélé les vestiges d'au moins dix bâtiments, dont le monastère, le pressoir et un grand entrepôt. Le monastère date de la période byzantine (5e-6e siècles après J.-C.) et fait partie d'un site ancien qui existait déjà à l'époque romaine, pendant environ 600 ans.

Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

Les découvertes faites dans le monastère et ses environs comprennent une grande quantité d'objets importés, des pièces de monnaie, des objets en marbre, en verre et en métal, témoignant d'une communauté riche et importante qui occupait les lieux.

La mosaïque du monastère comprend des croix, des lions, des colombes, une amphore, des fleurs et des motifs géométriques. En son centre, une inscription en grec ancien de la maxime biblique : "Béni sois-tu à ton entrée et béni sois-tu à ta sortie" (Deutéronome 28:6). Dans les motifs géométriques de la mosaïque, de très petites pierres ont été intégrées pour mettre en valeur les décorations en forme de croix.

En plus du monastère, un pressoir sophistiqué pour la production de vin a été découvert, qui a été construit et rénové plusieurs fois. Des pierres blanches et bleues ont été intégrées dans la mosaïque recouvrant les cuves de fermentation et le bassin de collecte. Sur le plâtre des bassins de collecte, on peut voir des traces de peinture rouge. Le sol du bassin de collecte nord est construit avec des plaques de marbre, dont certaines portent des lettres grecques qui servaient de repères aux constructeurs du pressoir. Tout cela indique que beaucoup de temps, d'argent et d'efforts ont été investis dans la construction et le développement de ce pressoir.

Selon Shira Lifshitz et Maayan Margolis, directeurs des fouilles pour l'Autorité des Antiquités, "L'ancien établissement est situé sur un axe routier central reliant la montagne à la plaine côtière, et servait probablement les plus petites communautés de la région ainsi que les voyageurs qui y passaient."

Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

Les découvertes témoignent d'une continuité d'occupation depuis la période romaine précoce (1er siècle après J.-C.) jusqu'à la fin de la période byzantine (fin du 6e siècle après J.-C.). À l'époque byzantine, on peut observer une expansion significative de l'établissement, qui comprenait la construction du monastère et du pressoir. De plus, il existe de nombreuses preuves de production locale de poterie, comme des déchets de four, des fosses à déchets, des objets déformés, et même plusieurs objets uniques à ce site.

Selon Svetlana Talis, directrice de la région sud à l'Autorité des Antiquités, "La découverte du site met en lumière la richesse historique de Kiryat Gat et ses environs, et souligne l'importance centrale de la région dans l'antiquité." "La mosaïque découverte à Kiryat Gat est l'une des plus exceptionnelles trouvées dans le pays", ajoute Mark Avrahami, chef du département de conservation artistique de l'Autorité des Antiquités.