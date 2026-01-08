Arrestation d'un adolescent israélien affilié à l'Etat islamique suspecté de préparer un attentat

Le Shin Bet, en coopération avec la police du district Nord, a annoncé ce jeudi l’arrestation d’un adolescent de 15 ans originaire du nord du pays, soupçonné d’avoir prêté allégeance à l’organisation État islamique (EI) et de préparer un attentat.

Interpellé ces dernières semaines à l’issue d’une enquête conjointe, le mineur est suspecté d’avoir entretenu des contacts avec des membres de l’EI à l’étranger. Selon les autorités, ces échanges se seraient traduits par des démarches concrètes en vue de la préparation d’une attaque.

Les enquêteurs ont notamment découvert en sa possession des instructions détaillées relatives à la fabrication d’une ceinture explosive. L’adolescent aurait également exprimé son adhésion à des attentats commis par le groupe jihadiste par le passé et participé à des discours extrémistes visant des membres d’autres confessions, notamment des chrétiens.

Les services de sécurité indiquent que l’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue exacte des liens du suspect avec des réseaux terroristes.

Les arrestations de citoyens arabes, souvent très jeunes, affiliés à Daesh se sont multipliées au cours des deux dernières années.