Un jeune Israélien arrêté pour avoir prêté allégeance à Daech et prévu de commettre des attentats

Les services de sécurité israéliens ont annoncé l’arrestation, ces dernières semaines, d’un jeune habitant du nord du pays soupçonné d’avoir prêté allégeance à l’organisation terroriste État islamique (EI - Daech) et d’avoir préparé un départ à l’étranger à des fins d’entraînement terroriste.

Dans un communiqué conjoint, le Shin Bet (service de sécurité intérieure) et la police israélienne indiquent que l’opération a été menée par les agents de la police du district Nord et de son unité centrale, en coordination avec le Shin Bet. Deux suspects ont été interpellés : Kinan Azaizeh, 20 ans, résident du village de Dabburiya, et un second individu originaire de la ville d’Acre.

Selon les autorités, les deux hommes sont soupçonnés d’appartenir à l’État islamique et d’avoir été en contact avec un agent étranger lié à l’organisation. Les enquêteurs estiment qu’ils envisageaient de quitter illégalement Israël vers un pays ennemi afin d’y suivre des entraînements ou des formations à des fins terroristes, et qu’ils avaient déjà entrepris plusieurs démarches préparatoires en ce sens.

L’enquête menée par le Shin Bet et la police a révélé que Kinan Azaizeh aurait formellement juré fidélité à l’État islamique dans l’objectif de servir les buts de l’organisation. Il aurait exprimé sa volonté de mener des actions sécuritaires en son nom et envisagé des attaques terroristes visant des soldats de l’armée israélienne. Les autorités affirment également qu’il entretenait des contacts avec des acteurs à l’étranger liés à l’EI, qu’il s’était renseigné sur la fabrication de bombes artisanales et d’explosifs, et qu’il projetait de se rendre hors du pays pour y recevoir un entraînement.

Les services de sécurité soulignent que, depuis le début de la guerre, une hausse du niveau de menace liée à l’État islamique et à ses soutiens a été observée en Israël. Cette évolution s’accompagne, selon eux, d’une implication accrue de citoyens arabes israéliens dans des activités terroristes, influencée par le contexte sécuritaire et régional.

À l’issue de l’enquête, le parquet du district Nord doit déposer un acte d’accusation contre Kinan Azaizeh devant le tribunal de district de Nazareth.

Le Shin Bet et la police israélienne affirment considérer avec la plus grande gravité toute tentative de citoyens israéliens d’agir pour le compte d’organisations terroristes contre des Israéliens. Ils assurent qu’ils poursuivront sans relâche l’identification et la neutralisation de ces réseaux, qu’ils soient dirigés depuis l’étranger ou qu’ils opèrent sur le territoire israélien, et qu’ils feront tout pour que les responsables soient poursuivis jusqu’au bout de la procédure judiciaire.