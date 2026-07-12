Ashdod : un père endeuillé par les attaques du 7 octobre meurt noyé près de trois ans après la perte de son fils

Un nouveau drame frappe la famille Logvinchenko. Vladimir Logvinchenko, 60 ans, réfugié ukrainien installé en Israël, est mort noyé samedi sur une plage non surveillée d'Ashdod. Son décès intervient près de trois ans après celui de son fils, Vitaly, tué lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 alors qu'il participait à une sortie de pêche.

Les secours ont été alertés en fin d'après-midi après qu'un homme a été sorti inconscient de l'eau près de la forteresse d'Ashdod. Les équipes du Magen David Adom ont tenté de le réanimer sur place, sans succès, avant de constater son décès.

Originaire d'Ukraine, Vladimir Logvinchenko avait rejoint Israël avec sa famille après le déclenchement de l'offensive russe. Malentendant, comme son fils Vitaly, il laisse derrière lui son épouse Irena, sa fille Katya, sa belle-fille Lilia et son petit-fils Yaroslav.

En octobre 2023, la famille avait déjà été frappée par un premier drame. Vitaly Logvinchenko, 34 ans, et son beau-père Oleg Lipshitz, 61 ans, avaient quitté Ashkelon pour une partie de pêche lorsque l'attaque du Hamas a éclaté. Après avoir tenté de fuir la zone des combats, ils avaient été tués près du carrefour de Gama. Les deux hommes reposent aujourd'hui côte à côte au cimetière d'Ashdod.

Avant son installation définitive en Israël, Vitaly avait vécu en Ukraine, où il avait travaillé dans la restauration avant d'émigrer avec son épouse et leur fils après l'invasion russe de 2022. Installé à Ashkelon, il travaillait ensuite comme chauffeur-livreur pour la chaîne de supermarchés Shufersal. Ses proches le décrivent comme un homme généreux, passionné de cuisine, profondément attaché à sa famille et amateur de pêche.

L'Organisation d'assistance aux demandeurs d'asile et aux réfugiés (ASSAF) a exprimé sa solidarité avec la famille, rappelant son parcours marqué par les conflits.

« La famille Logvinchenko avait fui la guerre en Ukraine dans l'espoir de reconstruire sa vie en Israël. Après avoir perdu Vitaly et Oleg lors du massacre du 7 octobre, elle est aujourd'hui confrontée à une nouvelle tragédie avec la disparition de Vladimir », a indiqué l'organisation dans un communiqué.

Les funérailles de Vladimir Logvinchenko ont eu lieu ce dimanche au cimetière d'Ashdod, en présence de ses proches.