Guerre en Ukraine : Kiev attaquée par des missiles russes

La capitale ukrainienne Kiev a été la cible d'une attaque de missiles russes dans la nuit de vendredi à samedi, faisant six blessés, dont trois ont été hospitalisés, selon les autorités ukrainiennes.

Au moins deux vagues d'explosions ont secoué la ville aux premières heures de la journée. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti quelques minutes après les premières détonations.

Le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tkatchenko, a appelé les habitants à rester à l'abri. « L'ennemi attaque la capitale avec des missiles. Veuillez rester dans des lieux sûrs ! », a-t-il écrit sur Telegram.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a confirmé le bilan de six blessés et précisé que trois victimes avaient été prises en charge à l'hôpital.

Depuis le mois de juin, la capitale ukrainienne subit une intensification des frappes russes, notamment à l'aide de missiles balistiques, plus rapides et plus difficiles à intercepter. Dans la nuit du 1er au 2 juillet, une attaque d'une ampleur exceptionnelle avait fait 30 morts à Kiev.

Cette nouvelle offensive intervient au lendemain d'une série de frappes de drones ukrainiens ayant visé des infrastructures pétrolières russes ainsi que le port de Taganrog, dans le sud de la Russie, illustrant la poursuite de l'escalade entre les deux pays.