L’Ukraine à court de missiles Patriot après une attaque russe meurtrière sur Kiev

L’Ukraine ne serait plus en mesure d’intercepter les missiles balistiques russes visant Kiev, faute de stocks suffisants de missiles Patriot, rapporte le Wall Street Journal.

Lors de l’attaque menée dans la nuit de dimanche à lundi, aucun des 23 missiles balistiques tirés par la Russie contre la région de Kiev n’a pu être intercepté. Les frappes ont fait au moins 12 morts et près de 50 blessés, selon les autorités ukrainiennes.

D’après le quotidien américain, cette situation s’explique par une pénurie mondiale de missiles intercepteurs destinés au système de défense aérienne américain Patriot, aggravée par les besoins militaires liés au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran plus tôt cette année.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait profiter du sommet de l’OTAN à Ankara cette semaine pour demander aux alliés occidentaux de transférer une partie de leurs propres stocks de missiles Patriot, eux aussi limités.

Face à l’intensification des frappes russes, Kiev considère désormais le renforcement de sa défense aérienne comme une priorité absolue afin de protéger ses principales villes contre les missiles balistiques.