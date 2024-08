Attaque à l'arme blanche à l'entrée de Jérusalem : une jeune femme légèrement blessée, l'assaillant neutralisé

Ce mardi matin, une jeune femme a été légèrement blessée dans une attaque à l'arme blanche au point de contrôle des Tunnels, dans la périphérie de Jérusalem. L'assaillant a été rapidement neutralisé sur place par des combattants de la police aux frontières (Magav) en service au point de contrôle.

Wisam Hashlamoun/Flash90

Selon les premiers détails, vers 10h45, un bus de passagers se dirigeant vers Jérusalem a été arrêté pour un contrôle. Les passagers ont été priés de descendre du bus pour exclure la présence de personnes en situation irrégulière et de suspect. L'assaillant a alors couru vers le point de contrôle, armé d'un couteau et d'un tournevis affûté. Il a poignardé la jeune femme dans le dos avec le tournevis avant d'être neutralisé par les forces de Magav.

La police a fermé la route 60 dans les deux sens et effectue des recherches dans la zone. "À notre arrivée, nous avons vu la victime pleinement consciente, souffrant d'une blessure très légère au corps. Nous lui avons prodigué des soins médicaux et l'avons évacuée dans une ambulance de soins intensifs vers l'hôpital, dans un état très léger et pleinement consciente", a déclaré Nour Hajajreh, paramédic de MDA, et Yaakov Grunwald, ambulancier de l'unité moto de MDA.