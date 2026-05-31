Attaque à la voiture-bélier en Judée-Samarie

Une attaque à la voiture-bélier a eu lieu dimanche soir au carrefour du Gush Etzion, au sud de Jérusalem, en Judée-Samarie.

Selon le Magen David Adom, le véhicule a percuté plusieurs piétons. Les secouristes ont pris en charge trois blessés, dont deux dans un état grave mais conscients.

Parmi les victimes figure une adolescente de 17 ans, évacuée vers l’hôpital Shaare Zedek dans un état grave, avec des blessures aux membres. Une autre jeune fille de 15 ans, blessée au visage, a été transférée dans le même hôpital dans un état modéré.

Tsahal a indiqué avoir envoyé des soldats sur les lieux. L’un d’eux a abattu le terroriste. L’armée et la police israélienne poursuivent des recherches dans la zone afin d’écarter la présence d’éventuels complices.

Le Conseil régional du Gush Etzion a confirmé que la route en direction de Kiryat Arba avait été fermée à la circulation et a demandé au public d’éviter le secteur.

Yaron Rosenthal, chef du Conseil régional, a déclaré que le terroriste avait tenté de foncer sur un groupe de garçons et de filles. Selon le Conseil, le soldat qui a neutralisé l’assaillant a ensuite prodigué les premiers soins à l’un des blessés, contribuant à lui sauver la vie.