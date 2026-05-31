LIVE BLOG | Donald Trump a renvoyé une proposition d’accord plus stricte à l’Iran

Israel Katz : « Ceux qui menacent Israël verront leurs capacités militaires détruites »

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a salué dimanche la prise du Beaufort par Tsahal dans le cadre de l’élargissement des opérations militaires au sud du Liban. « Quarante-quatre ans après l’héroïque bataille du Beaufort », les combattants de la brigade Golani ont « repris le sommet du Beaufort et hissé à nouveau le drapeau israélien ainsi que celui de Golani », a-t-il déclaré. Selon Israël Katz, l’armée israélienne a, sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahou et avec son aval, étendu sa manœuvre au Liban, franchi le fleuve Litani et pris le contrôle du Beaufort, qu’il a qualifiée de « l’un des points stratégiques les plus importants pour la défense des localités de Galilée et la sécurité de nos forces ». Le ministre a affirmé que l'armée a levé l'embargo sur les informations concernant l'opération afin d’empêcher toute fuite d’informations vers l’ennemi. « Ceux qui menacent les citoyens d’Israël verront leurs capacités militaires détruites les unes après les autres », a-t-il averti, adressant ses félicitations aux combattants de Golani et à l’ensemble des soldats engagés dans l’opération. Israël Katz a enfin assuré que la campagne contre le Hezbollah était loin d’être terminée. « Tsahal est fort et nous sommes tous déterminés à briser la puissance du Hezbollah et à accomplir notre mission : garantir la sécurité des habitants du nord », a-t-il conclu.