LIVE BLOG | Donald Trump a renvoyé une proposition d’accord plus stricte à l’Iran
Le président a durci certaines conditions, notamment sur le dossier nucléaire iranien, tout en réaffirmant qu’il ne signera un accord que si ses « lignes rouges » sont respectées.
Deux roquettes du Hezbollah interceptées à la frontière
Deux roquettes tirées par le Hezbollah en direction de la région de Zarit, à la frontière libanaise, ont été interceptées par les défenses aériennes israéliennes, a indiqué Tsahal. Aucun blessé n’a été signalé.
Tsahal annonce une vague de frappes contre le Hezbollah dans le sud du Liban
L’armée israélienne a indiqué avoir lancé une série de frappes visant des infrastructures du Hezbollah dans la région de Tyr ainsi que dans plusieurs autres secteurs du sud du Liban. Des précisions supplémentaires devraient être communiquées ultérieurement par Tsahal.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent à Nahariya et ses environs
🚨 Les sirènes d’alerte retentissent dans le nord d'Israël
Un drone du Hezbollah s’écrase en Galilée occidentale, sans faire de blessés
Un drone du Hezbollah s’est écrasé dimanche matin dans une zone dégagée de Galilée occidentale, a indiqué Tsahal. Des sirènes d’alerte ont retenti dans plusieurs localités proches de la frontière libanaise. L’armée israélienne a précisé qu’aucun blessé n’avait été signalé et que des soldats inspectaient la zone d’impact.
Tsahal renouvelle son appel à l’évacuation du sud du Liban
L’armée israélienne a renouvelé dimanche son appel à l’évacuation de l’ensemble du sud du Liban, alors que les combats contre le Hezbollah se poursuivent malgré le cessez-le-feu en vigueur. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le porte-parole arabophone de Tsahal, Avichay Adraee, a affirmé que le Hezbollah continuait de violer l’accord de cessez-le-feu et de cibler le front intérieur israélien. « Toute personne se trouvant à proximité d’agents du Hezbollah, de ses installations ou de ses armes met sa vie en danger », a-t-il averti. L’armée israélienne a également prévenu que « tout bâtiment utilisé par le Hezbollah à des fins militaires peut devenir une cible ». «Habitants du Sud-Liban, vous devez vous déplacer immédiatement au nord du fleuve Zahrani», a-t-il ajouté.
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Israel Katz : « Ceux qui menacent Israël verront leurs capacités militaires détruites »
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a salué dimanche la prise du Beaufort par Tsahal dans le cadre de l’élargissement des opérations militaires au sud du Liban. « Quarante-quatre ans après l’héroïque bataille du Beaufort », les combattants de la brigade Golani ont « repris le sommet du Beaufort et hissé à nouveau le drapeau israélien ainsi que celui de Golani », a-t-il déclaré. Selon Israël Katz, l’armée israélienne a, sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahou et avec son aval, étendu sa manœuvre au Liban, franchi le fleuve Litani et pris le contrôle du Beaufort, qu’il a qualifiée de « l’un des points stratégiques les plus importants pour la défense des localités de Galilée et la sécurité de nos forces ». Le ministre a affirmé que l'armée a levé l'embargo sur les informations concernant l'opération afin d’empêcher toute fuite d’informations vers l’ennemi. « Ceux qui menacent les citoyens d’Israël verront leurs capacités militaires détruites les unes après les autres », a-t-il averti, adressant ses félicitations aux combattants de Golani et à l’ensemble des soldats engagés dans l’opération. Israël Katz a enfin assuré que la campagne contre le Hezbollah était loin d’être terminée. « Tsahal est fort et nous sommes tous déterminés à briser la puissance du Hezbollah et à accomplir notre mission : garantir la sécurité des habitants du nord », a-t-il conclu.
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion aérienne retentissent dans le nord d'Israël
Washington sanctionne un réseau de transfert de technologies bénéficiant à l’Iran
Les États-Unis ont annoncé vendredi avoir démantelé un réseau accusé d’avoir transféré illégalement des technologies sensibles au profit de l’Iran. Selon le département d’État, ce système « s’est fait passer pour des entreprises américaines et les a escroquées afin d’obtenir des technologies sensibles destinées à l’armée du régime iranien ». Washington accuse Ali Majd Sepehr, basé en Iran, d’avoir orchestré l’opération. Il aurait « escroqué des dizaines d’entreprises technologiques américaines de plusieurs millions de dollars en se faisant passer pour des entreprises américaines légitimes ». Les autorités américaines affirment que « Sepehr et ses complices cherchaient à acquérir des équipements de pointe — notamment des analyseurs de spectre et des dispositifs de détection de sécurité — pour le secteur de la défense iranien ». Le réseau aurait utilisé de faux sites internet et des intermédiaires installés à Dubaï pour acheminer clandestinement ces technologies vers l’Iran, en violation des sanctions américaines.
Donald Trump durcit sa proposition d’accord avec l’Iran
Donald Trump a transmis à l’Iran une nouvelle version, plus stricte, de l’accord en cours de négociation visant à mettre fin au conflit, rapportent plusieurs médias américains. Selon le New York Times, le président américain a modifié certains termes du texte alors qu’un accord semblait se rapprocher ces derniers jours. D’après Axios, Donald Trump souhaite notamment renforcer la position américaine sur plusieurs dossiers qu’il juge prioritaires, en particulier la question des matériaux nucléaires iraniens., Les changements pourraient retarder la conclusion des négociations. Vendredi, après une réunion de crise à la Maison Blanche, le président n’a pas donné son feu vert au projet d’accord. Un responsable de l’administration américaine a indiqué que Donald Trump ne signerait un accord « que s’il est bon pour l’Amérique et que ses lignes rouges sont satisfaites ». « L’Iran ne peut pas avoir d’arme nucléaire », a ajouté la même source.