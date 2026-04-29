Attaque à Londres : Isaac Herzog dénonce une "situation inacceptable" pour les Juifs en Occident

Le président israélien Isaac Herzog a exprimé sa colère après l’attaque au couteau visant deux Juifs dans le quartier de Golders Green, au nord de Londres, dénonçant une « situation inacceptable » pour les communautés juives dans le monde occidental.

Dans un communiqué, il s’est dit « horrifié par une nouvelle attaque violente contre des Juifs en plein jour dans les rues de Londres », ajoutant : « Nous prions pour un rétablissement rapide de tous les blessés. »

Le président israélien a insisté sur la gravité du phénomène : « Soyons clairs : aucun Juif, où qu’il se trouve dans le monde, ne devrait être pris pour cible en raison de sa foi. Dans l’une des grandes capitales de l’Occident, il est devenu dangereux de marcher ouvertement dans la rue en tant que Juif. C’est une situation inacceptable. » Il a appelé les autorités britanniques à agir sans délai : « Le gouvernement britannique et les autorités doivent prendre des mesures urgentes et immédiates avant qu’une nouvelle attaque antisémite ne survienne. »

Isaac Herzog a également évoqué une tendance plus large : « Nous avons tiré la sonnette d’alarme encore et encore face à la montée de l’antisémitisme dans le monde. Il est temps que le monde se réveille et combatte cette vague haineuse contre les Juifs par tous les moyens possibles. »

Il a enfin assuré que l’État d’Israël resterait mobilisé : « Nous ne resterons pas silencieux alors que nos frères et sœurs juifs sont menacés et attaqués à travers le monde. »

Ces déclarations interviennent dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en Europe, ravivant les inquiétudes quant à la sécurité des communautés juives sur le continent.