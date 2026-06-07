Attaque à Tzur Yitzhak : Ben-Gvir salue « un héros d’Israël »

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s’est rendu dimanche sur les lieux de l’attaque à Tzur Yitzhak, où il a fait une déclaration à la presse.

« C’est un incident douloureux. J’adresse mes condoléances à la famille d’un héros israélien tombé ici », a déclaré Itamar Ben-Gvir, sans donner davantage de détails sur l’identité ou le rôle de la victime.

Le ministre a également indiqué prier pour le rétablissement des blessés, parmi lesquels figure un responsable civil de la sécurité qu’il a qualifié d’« héroïque ».

Itamar Ben-Gvir a particulièrement salué l’action de l’agent qui a neutralisé le terroriste.

« Vous avez agi, vous avez affronté la menace. Nous voulons vous remercier du fond du cœur au nom de tout le pays », a-t-il déclaré.

Le commissaire de police Daniel Levi a indiqué que, selon les premières évaluations, l’attaque avait été menée par un seul terroriste.

Il a précisé que les forces de sécurité ne disposaient pas d’alerte préalable concernant l’assaillant, identifié comme Omar Yassin.

« Il avait un casier judiciaire mineur, mais l’enquête se poursuit. Il n’y avait aucun renseignement préalable à son sujet », a déclaré Daniel Levi.

La police estime que l’incident est terminé, tout en poursuivant ses patrouilles dans la zone.

Itamar Ben-Gvir a de son côté affirmé que la police avait agi « exactement comme il le fallait » en neutralisant l’assaillant.