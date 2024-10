Attaque terroriste à Hadera : Six blessés dans une série d'agressions au couteau

Mercredi, la ville de Hadera, dans le centre d'Israël, a été le théâtre d'une attaque terroriste qui a fait six blessés, dont deux dans un état critique. Le terroriste, qui a agi seul, a frappé à quatre endroits différents de la ville, se déplaçant en scooter entre chaque lieu.

Selon la police, le suspect, identifié par les médias israéliens comme un Arabe israélien originaire d'Umm al-Fahm, était déjà connu des services de police pour des activités criminelles antérieures. L'attaque a pris fin lorsque des résidents armés ont réussi à encercler le suspect jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre.

Eli Bin, directeur de Magen David Adom, a déclaré que l'état de deux des victimes, initialement considéré comme grave, s'est détérioré et est désormais qualifié de critique. Trois autres victimes sont dans un état grave, tandis qu'une sixième est modérément blessée. Le Dr Jalal Ashkar, du centre médical Hillel Yaffe, a précisé que quatre des victimes ont dû subir une intervention chirurgicale.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le moment où des civils armés ont confronté le suspect, lui ordonnant de se coucher au sol. Après des tirs de sommation, un homme a fait feu sur le suspect alors que celui-ci semblait chercher quelque chose dans son manteau. L'intervention rapide de la police a mis fin à la situation. Le nouveau chef de la police, Daniel Levy, a suscité la controverse en déclarant sur les lieux : "La police israélienne est actuellement poussée à ses limites. [...] Il semble que c'est ce à quoi nous devrons faire face durant cette période, et nous devons rester forts." Le maire de Hadera, Nir Ben Haim, a salué le courage des résidents qui ont aidé à capturer le terroriste, soulignant que leur vigilance a probablement empêché un bilan plus lourd. Cette attaque survient dans un contexte de tension accrue, deux jours après le premier anniversaire de l'attaque massive du Hamas du 7 octobre 2023, et s'inscrit dans une série d'incidents récents. Dimanche, une officière de la police des frontières a été tuée dans une attaque à Beersheva, et la semaine dernière, sept personnes ont perdu la vie dans une attaque à Jaffa.

L'attentat rappelle également une attaque similaire à Hadera en 2022, où deux officiers de la police des frontières avaient été tués par des sympathisants de l'État islamique, également originaires d'Umm al-Fahm.