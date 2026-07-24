Attentat à Havat Gilad : Benayahu Melet, 32 ans, tué en portant secours à des randonneurs

Benayahu Melet, 32 ans, membre de l'équipe d'intervention d'urgence de Havat Gilad et responsable des activités agricoles de la localité, a été tué vendredi lors de l'attentat par balles perpétré à proximité de l'implantation, en Judée-Samarie.

Selon les informations communiquées après l'autorisation de publier son identité, Benayahu Melet s'était précipité pour porter secours à un groupe de randonneurs attaqué dans le secteur. Il a été atteint par les tirs des terroristes pendant les opérations de sauvetage et est mort sur place.

Il laisse derrière lui son épouse, Esther Melet, ainsi que leurs deux filles âgées de 12 et 13 ans.

Le président du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, lui a rendu hommage, saluant "un homme au cœur d'or, profondément attaché à sa famille et à la terre d'Israël". "Je le connaissais depuis son enfance. Il était dévoué à la protection des terres de la nation, passionné de lecture et menait des recherches sur la sécurité d'Israël", a-t-il déclaré.

Yossi Dagan a également rappelé le comportement de Benayahu Melet lors d'un incendie criminel survenu un shabbat à Havat Gilad. "Il avait alors couru pour sauver des vies. Aujourd'hui encore, il s'est élancé avec courage pour secourir des personnes en danger. C'était un véritable héros", a-t-il affirmé, avant d'adresser ses condoléances à sa famille et aux habitants de la localité.

Dans un communiqué, Havat Gilad a exprimé sa "profonde douleur" après la mort de Benayahu Melet, tué "alors qu'il tentait de sauver un groupe de randonneurs". La localité a assuré qu'elle accompagnerait sa famille et a indiqué que les détails concernant ses funérailles seraient communiqués ultérieurement.