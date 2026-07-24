Attentat à Havat Gilad : Benayahu Melet, 32 ans, tué en portant secours à des randonneurs

Il laisse derrière lui son épouse, Esther Melet, ainsi que leurs deux filles âgées de 12 et 13 ans

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Benayahu Melet, 32 ans, tué en portant secours à des randonneurs en Judée-Samarie, le 24.07.2026
Benayahu Melet, 32 ans, tué en portant secours à des randonneurs en Judée-Samarie, le 24.07.2026Courtesy of the family

Benayahu Melet, 32 ans, membre de l'équipe d'intervention d'urgence de Havat Gilad et responsable des activités agricoles de la localité, a été tué vendredi lors de l'attentat par balles perpétré à proximité de l'implantation, en Judée-Samarie.

Selon les informations communiquées après l'autorisation de publier son identité, Benayahu Melet s'était précipité pour porter secours à un groupe de randonneurs attaqué dans le secteur. Il a été atteint par les tirs des terroristes pendant les opérations de sauvetage et est mort sur place.

Tensions diplomatiques autour de la Judée-Samarie
Tensions diplomatiques autour de la Judée-Samarie

Il laisse derrière lui son épouse, Esther Melet, ainsi que leurs deux filles âgées de 12 et 13 ans.

Le président du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, lui a rendu hommage, saluant "un homme au cœur d'or, profondément attaché à sa famille et à la terre d'Israël". "Je le connaissais depuis son enfance. Il était dévoué à la protection des terres de la nation, passionné de lecture et menait des recherches sur la sécurité d'Israël", a-t-il déclaré.

Yossi Dagan a également rappelé le comportement de Benayahu Melet lors d'un incendie criminel survenu un shabbat à Havat Gilad. "Il avait alors couru pour sauver des vies. Aujourd'hui encore, il s'est élancé avec courage pour secourir des personnes en danger. C'était un véritable héros", a-t-il affirmé, avant d'adresser ses condoléances à sa famille et aux habitants de la localité.

Dans un communiqué, Havat Gilad a exprimé sa "profonde douleur" après la mort de Benayahu Melet, tué "alors qu'il tentait de sauver un groupe de randonneurs". La localité a assuré qu'elle accompagnerait sa famille et a indiqué que les détails concernant ses funérailles seraient communiqués ultérieurement.

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