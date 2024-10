Attentat à la voiture bélier à Ramat Hasharon : 35 blessés dont 21 blessés évacués vers des hôpitaux, et six graves

Un attentat à la voiture-bélier s'est produit ce dimanche matin près du Cinema City Glilot, faisant 35 blessés, dont 21 évacués vers des hôpitaux et six dans un état grave. Un camion a foncé dans un arrêt de bus. De nombreuses équipes du MDA et des forces de police se sont immédiatement déployées sur place. L'assaillant au volant du camion a été neutralisé, apparemment par des tirs. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'attaque. Le MDA a confirmé plus tard que l'évacuation de tous les blessés était terminée. Le terroriste est un arabe israélien originaire de Kalansawé, un village arabe du centre d'Israël.

Selon un bilan actualisé du MDA : "Les équipes ont pris en charge 35 blessés dont six dans un état grave, six dans un état modéré. Pour l'instant, il n'y a plus de blessés sur le site de l'attentat, mais des recherches se poursuivent dans le secteur pour s'assurer qu'aucune victime n'a quitté les lieux."

La police a annoncé la fermeture de la route 5, et recommandé des itinéraires alternatifs.

Raziël Youssefovitch, secouriste du Magen David Adom, témoigne : "À mon arrivée rapide sur les lieux, j'ai découvert plusieurs personnes coincées sous le camion et l'assaillant neutralisé à l'intérieur du véhicule. Avec mes collègues du MDA, nous avons immédiatement commencé à prodiguer les premiers soins aux blessés et à coordonner leur évacuation par ambulances et unités de soins intensifs vers les hôpitaux."

