Attentat dans le Sharon : le réserviste Haïm Kalomiti tué, cinq blessés

Il s'agit du sergent-chef de réserve Haïm Kalomiti, 55 ans, résident de Tzur Natan et membre de l'unité de défense territoriale du bataillon 8881 de la brigade Ephraïm.

L'attaque, menée par Amer Yassin, un citoyen arabe israélien originaire de Taybeh, a fait un mort et cinq blessés à divers degrés. Parmi les blessés figure notamment le responsable de la sécurité de Tzur Natan, grièvement atteint lors d'un échange de tirs avec le terroriste.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect a quitté son domicile vers 10h30 à bord d'un véhicule israélien volé. Une dizaine de minutes plus tard, il est arrivé à la station-service située près de Kochav Yaïr-Tzur Yigal, où il a ouvert le feu sur des civils, blessant deux personnes.

Le terroriste a ensuite poursuivi sa route vers Tzur Yitzhak, où il a tiré en direction du poste de garde de la localité, blessant un agent de sécurité. Il s'est ensuite dirigé vers Tzur Natan, ouvrant à nouveau le feu sur le poste de garde avant de poursuivre vers Sla'it.

Au cours de son périple meurtrier, il a aperçu Haïm Kalomiti assis dans son véhicule et a ouvert le feu, le tuant sur le coup. Arrivé à Sla'it, le terroriste a une nouvelle fois pris pour cible le poste de sécurité de la localité. Le coordinateur de sécurité de la communauté a riposté, contraignant l'assaillant à prendre la fuite.

Une vaste chasse à l'homme a alors été lancée par les forces de sécurité israéliennes. Le terroriste a finalement été localisé et neutralisé dans un champ situé entre Tzur Natan et Taybeh, à proximité des carrières de Taybeh.

Les circonstances exactes de l'attaque continuent de faire l'objet d'une enquête.