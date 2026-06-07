Pétrole : la hausse anticipée des quotas de l’Opep+ éclipsée par la guerre au Moyen-Orient

L’Opep+ devrait annoncer dimanche une nouvelle augmentation de sa production pétrolière lors de la réunion de ses ministres de l’Énergie. Toutefois, l’impact de cette hausse pourrait être limité par les tensions persistantes au Moyen-Orient. Selon Jorge Leon, analyste chez Rystad Energy, l’augmentation devrait atteindre « 188.000 barils par jour ». Elle concernera l’Arabie saoudite, la Russie, l’Irak, le Koweït, le Kazakhstan, l’Algérie et Oman. Ce volume est similaire aux relèvements décidés ces derniers mois et s’inscrit dans le cadre du changement de stratégie engagé par le cartel pétrolier.