LIVE BLOG | Tsahal intercepte deux roquettes tirées vers le nord d'Israël
Un responsable libanais a averti que le Hezbollah pourrait torpiller la mise en œuvre du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban.
L’équipe iranienne de football attendue au Mexique
L’équipe nationale iranienne est attendue dimanche à Tijuana, au Mexique, où elle installera son camp de base pour la Coupe du monde 2026. Les joueurs ont quitté la Turquie après un stage de préparation de quinze jours à Antalya, à quelques jours du début de la compétition, organisé conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Si Washington affirme avoir accordé les visas nécessaires aux joueurs et au staff technique, l’ambassadeur d’Iran au Mexique, Abolfazl Pasandideh, a indiqué que « 15 membres de l’équipe administrative et d’encadrement » se sont vu refuser l’entrée aux États-Unis. Selon les médias iraniens, le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, figure parmi les personnes concernées. L’ambassade d’Iran en Turquie a dénoncé un « traitement discriminatoire intentionnel » à l’encontre de la délégation iranienne.
Deux roquettes interceptées après un tir depuis le Liban
Tsahal a annoncé avoir intercepté deux roquettes ayant franchi la frontière depuis le Liban vers le territoire israélien. Les sirènes d’alerte avaient été déclenchées peu auparavant dans les secteurs de Yiftah et Ramat Naftali, en Haute-Galilée. Aucun blessé n’a été signalé.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans le nord d'Israël
Liban : le Hezbollah pourrait torpiller le cessez-le-feu avec Israël, selon un responsable
Un responsable libanais a averti que le Hezbollah pourrait torpiller la mise en œuvre du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban, malgré les avancées enregistrées lors des récentes négociations à Washington. Selon cette source, les accords ont permis d’établir un cadre de discussion en vue d’un arrangement plus large, qui pourrait notamment conduire à un retrait des forces israéliennes du sud du Liban. Le responsable estime toutefois que l’opposition du Hezbollah au processus diplomatique ainsi que la poursuite des frappes israéliennes risquent de compromettre les efforts engagés. Par ailleurs, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, travaillerait avec l’Arabie saoudite, le Qatar et l’Égypte à l’élaboration d’une nouvelle feuille de route destinée à consolider la trêve et à empêcher une reprise des hostilités.
Nord d’Israël : fin d’une alerte à l’intrusion aérienne
Tsahal a annoncé qu’une cible aérienne suspecte avait été détectée dans une zone où opèrent des forces israéliennes dans le sud du Liban. Les sirènes avaient été déclenchées peu auparavant à Metoula et Misgav Am conformément aux procédures en vigueur. L’incident est désormais terminé et aucun blessé n’a été signalé.
Pétrole : la hausse anticipée des quotas de l’Opep+ éclipsée par la guerre au Moyen-Orient
L’Opep+ devrait annoncer dimanche une nouvelle augmentation de sa production pétrolière lors de la réunion de ses ministres de l’Énergie. Toutefois, l’impact de cette hausse pourrait être limité par les tensions persistantes au Moyen-Orient. Selon Jorge Leon, analyste chez Rystad Energy, l’augmentation devrait atteindre « 188.000 barils par jour ». Elle concernera l’Arabie saoudite, la Russie, l’Irak, le Koweït, le Kazakhstan, l’Algérie et Oman. Ce volume est similaire aux relèvements décidés ces derniers mois et s’inscrit dans le cadre du changement de stratégie engagé par le cartel pétrolier.
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion aérienne retentissent dans le nord d'Israël
Liban : quatre réservistes israéliens blessés par un drone du Hezbollah
Quatre réservistes de Tsahal ont été blessés samedi dans le sud du Liban par un drone explosif lancé par le Hezbollah, a annoncé l’armée israélienne. Il s’agissait d’un drone de type FPV (piloté en vue directe) chargé d’explosifs. Les soldats ont été évacués vers un hôpital pour y recevoir des soins. Leurs familles ont été informées.
Washington envisage d’utiliser des avoirs iraniens pour indemniser ses alliés du Golfe
Les États-Unis prévoient de mettre à disposition de leurs alliés du Golfe des avoirs iraniens gelés afin de financer la reconstruction et les réparations liées aux dommages causés par l’Iran, a indiqué une source proche du dossier. Selon cette même source, Washington envisage également d’utiliser une partie de ces fonds pour couvrir les dégâts déjà subis par les pays du Golfe au cours des dernières années. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, aurait chargé une équipe d’évaluer le coût des dommages attribués à l’Iran dans la région. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de fortes tensions entre Téhéran et plusieurs États du Golfe, alliés des États-Unis.
Les États-Unis abattent deux drones iraniens près du détroit d’Ormuz
L’armée américaine a annoncé dimanche avoir détruit deux drones d’attaque iraniens qui menaçaient, selon elle, le trafic maritime international dans le détroit stratégique d’Ormuz. « Plus tôt dans la journée, les forces américaines au Moyen-Orient ont abattu deux drones d’attaque iraniens à usage unique qui menaçaient le trafic maritime international dans le détroit d’Ormuz », a indiqué le Commandement central américain (Centcom) sur X. Le Centcom a ajouté que « les forces américaines restent en alerte et prêtes à continuer de se défendre contre l’agression iranienne ».