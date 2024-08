Attentat de Kedumim : le terroriste toujours activement recherché par les forces israéliennes

La chasse à l'homme menée par les forces israéliennes se poursuit ce lundi afin de retrouver le terroriste palestinien à l'origine d'une attaque mortelle au marteau qui a causé la mort d'un Israélien dimanche à Kedumim, une implantation juive de Judée Samarie. L'homme, qui disposait d'un permis de travail en règle, a attaqué Gideon Perri, le directeur de l'usine dans laquelle il travaillait, le blessant grièvement à la tête. Transporté à l'hôpital dans un état critique, ce dernier a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Le terroriste a eu le temps de prendre la fuite à bord d'un véhicule volé immatriculé en Israël. Il est, depuis, activement recherché par les forces de Tsahal assistées des forces spéciales. La zone a été bouclée et les habitants de la localité ont été priés d'éviter de sortir de chez eux.

Le commandant du Commandement central, le général Avi Belot, a déclaré sur les lieux de l'attaque après une évaluation sécuritaire : "Il s'agit d'une attaque très grave. J'ai rencontré les responsables militaires dans la zone ainsi que le chef du Conseil de Kedumim, et je présente mes condoléances à la famille Perri dont je partage le chagrin. Nous sommes à la poursuite du terroriste et nous mettrons rapidement la main dessus. Dans le même temps, nous enquêtons en profondeur pour tirer des leçons et tenter de prévenir d'autres incidents similaires."

Gideon Perri était âgé de 38 ans et père de trois enfants.