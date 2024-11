"Au lieu de se battre pour eux, Netanyahou se bat contre nous", dénoncent les familles d'otages

Au 400e jour de guerre, les familles des otages ont tenu leur rassemblement hebdomadaire devant la base militaire de Kirya, critiquant vivement le Premier ministre Benjamin Netanyahou alors que les négociations pour un accord restent au point mort.

"Netanyahou refuse de mettre fin à la guerre pour des considérations politiques criminelles", a déclaré Einav Zangauker, mère de Matan, retenu en otage à Gaza. "À cause de lui, les otages meurent en captivité et les soldats sont tués dans une guerre qui a déjà atteint ses objectifs. Au lieu de conclure la guerre à Gaza, le gouvernement promeut les implantations. Au lieu d'agir dans l'intérêt national, Netanyahou agit selon les intérêts de Ben Gvir et Smotrich."

Merav Svirsky, sœur d'Itai assassiné en captivité par le Hamas, s'est dite "choquée par les soupçons d'activités criminelles" dans le bureau de Netanyahou. "Un plan d'influence et de tromperie est sorti du bureau de Netanyahou pour saboter un accord et diffamer les familles. Ce n'est pas seulement le vol de documents classifiés, c'est aussi le vol de la conscience d'un pays entier." Les familles s'interrogent notamment sur l'absence de proposition israélienne depuis l'élimination de Sinwar et sur le rôle de Netanyahou dans l'abandon de la médiation qatarie. "Comment est-il possible qu'au lieu d'exploiter cet élan pour avancer vers un accord, nous ayons poussé les Qataris à abandonner la médiation ?", s'est interrogée Mme Zangauker. Un rassemblement parallèle se tient sur la Place des Otages avec la participation notamment de Hen Arad, frère de Ron Arad, de l'ambassadeur d'Allemagne en Israël, de Meirav Leshem Gonen et du journaliste Shai Golden.

Les familles soulignent que "le peuple comprend et soutient un accord et la fin de la guerre", appelant "tout patriote israélien" à exiger de Netanyahou le retour de tous les otages et la fin du conflit.