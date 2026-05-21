Avant Shavouot, Benjamin Netanyahou publie une vidéo satirique sur "la haine des électeurs de droite"

À quelques heures de Shavouot, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publié ce jeudi sur ses réseaux sociaux une vidéo satirique destinée à dénoncer le mépris et les stéréotypes visant les électeurs de droite et des «bibistes» en Israël.

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Le clip détourne les codes d’un coming out familial : un adolescent demande à parler à ses parents, qui pensent d’abord qu’il s’apprête à révéler son homosexualité. « Nous t’aimerons toujours », lui répondent-ils. Mais le jeune homme finit par annoncer : « Je suis de droite » puis « Je suis bibiste ».

La scène bascule alors dans une caricature assumée des milieux israéliens de gauche et des élites urbaines. Les parents réagissent comme s’il s’agissait d’un drame familial, s’étonnant notamment qu’un « bibiste » puisse travailler dans la high-tech, aimer la culture ou servir dans l’unité de renseignement 8200.

La vidéo tourne ainsi en dérision les stéréotypes politiques qui associent traditionnellement les électeurs de droite aux classes populaires ou religieuses, tandis que les secteurs du high-tech, des médias, de la culture ou certaines unités d’élite de l’armée sont souvent perçus comme proches du centre-gauche israélien.

Le clip se conclut par un message affirmant que « plus de deux millions d’électeurs de droite font face chaque année à la discrimination, à la colère et à la haine uniquement à cause de leurs opinions politiques ».

Le terme « bibiste », longtemps utilisé de manière péjorative contre les soutiens de Benjamin Netanyahou, est ici revendiqué comme une identité politique assumée.