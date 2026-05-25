Avigdor Liberman dénonce un accord avec l’Iran comme une « catastrophe » pour Israël

Le chef du parti Israël Beytenou, Avigdor Liberman, a vivement critiqué l’accord en cours de discussion entre les États-Unis et l’Iran, le qualifiant de « catastrophe » pour Israël.

Dans une interview accordée samedi soir à la chaîne N12, l’ancien ministre de la Défense a estimé qu’un tel accord laisserait « tous les ayatollahs au pouvoir » et ne répondrait pas à la menace fondamentale que représente, selon lui, le régime iranien.

Avigdor Liberman a également accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahou de laisser Donald Trump contrôler les dossiers liés à l’Iran et au Liban sans défendre suffisamment la position israélienne.

« Trump fait subir à tout l’État d’Israël une campagne d’humiliation avec la bénédiction de Netanyahou », a-t-il déclaré. Il a ajouté que Benjamin Netanyahou transformait Israël en « république bananière », affirmant que l’État hébreu ne frapperait plus au Liban parce que « les États-Unis l’ont interdit ».

Liberman a précisé qu’il ne rejetait pas tout ce que Donald Trump avait fait pour Israël, mais qu’un Premier ministre israélien devait savoir dire non à Washington lorsque les intérêts sécuritaires du pays sont en jeu. « Bien sûr qu’il est possible de dire non au président des États-Unis », a-t-il affirmé.

Il a aussi insisté sur le danger spécifique que représente l’Iran. Selon lui, la question n’est pas seulement technique, car plusieurs pays avancés pourraient produire une arme nucléaire s’ils en prenaient la décision. La différence, a-t-il expliqué, est que l’Iran est dirigé par une « direction fanatique » dont l’objectif suprême reste la destruction d’Israël.

L’ancien ministre a également appelé à la chute du gouvernement actuel, qu’il qualifie de « gouvernement du 7-Octobre », et a réaffirmé son ambition de devenir Premier ministre. Il a promis, en cas d’arrivée au pouvoir, de faire adopter dès le premier jour une loi sur la conscription universelle.

Les critiques ne viennent pas seulement d’Avigdor Liberman. Le chef de Bleu Blanc, Benny Gantz, a lui aussi mis en garde contre l’inclusion du Liban dans un éventuel accord avec l’Iran. Selon lui, Israël ne doit « en aucun cas » accepter un cessez-le-feu au Liban dans le cadre d’un accord avec Téhéran.

Benny Gantz a estimé qu’un tel compromis permettrait au Hezbollah de se présenter comme le défenseur du Liban, au moment où une partie de l’opinion libanaise commence selon lui à comprendre que l’organisation nuit au pays. « Ce serait une erreur stratégique que nous paierions pendant des années », a-t-il prévenu.