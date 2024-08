Belha Yanon, portée disparue depuis le 7 octobre, a été assassinée ce jour-là, annonce Tsahal

Après des mois d'incertitude, l'armée israélienne (Tsahal) a finalement confirmé le décès de Bilha Yinon, 76 ans, considérée jusqu'à présent comme la dernière personne portée disparue suite à l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier.

Résidente de Netiv Ha'asara, une communauté du sud d'Israël proche de la bande de Gaza, Mme Yinon a été victime du massacre mené par les terroristes du Hamas. Ces derniers avaient infiltré la zone en utilisant des parapentes, semant la terreur et la destruction sur leur passage.

Initialement, Bilha Yinon avait été présumée morte aux côtés de son mari, Yakov. Cependant, l'absence de preuves ADN avait conduit les autorités à revenir sur cette conclusion, la classant comme disparue. Contrairement à d'autres cas, un enlèvement par le Hamas n'était pas envisagé, aucun autre kidnapping n'ayant été signalé dans la communauté ce jour-là. Récemment, de nouveaux éléments ont été découverts au domicile des Yinon. Après une "procédure d'examen et d'enquête complexe", selon les termes de Tsahal, les autorités ont pu confirmer que Bilha Yinon avait bien péri lors de l'attaque du 7 octobre. Une commission spéciale, composée d'experts de santé, de responsables militaires et policiers, ainsi que du grand rabbin, a officiellement déclaré son décès. Cette annonce met fin à des mois d'attente angoissante pour sa famille et sa communauté.