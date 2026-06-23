Ben Gvir : « Bien sûr que l'on peut dire non à Trump »

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a participé à une séquence de questions-réponses rapides organisée par Arutz Sheva, répondant sans préparation à plusieurs sujets d'actualité.

Interrogé sur la possibilité de refuser une demande du président américain Donald Trump, Ben Gvir a répondu sans hésiter : « Bien sûr. »

Concernant le Liban, il a réaffirmé son opposition à tout cessez-le-feu : « En aucun cas. Aucun cessez-le-feu. »

Le ministre est également revenu sur les images montrant des policiers recourant à la force lors de récentes manifestations de juifs ultra-orthodoxes. Il a qualifié ces incidents de « très graves » et plaidé pour une égalité dans l'application de la loi, rappelant qu'un policier impliqué avait déjà été suspendu.

Ben Gvir a par ailleurs défendu la vidéo qu'il avait publiée pour se moquer des militants propalestiniens de la flottille pour Gaza. « Cette vidéo était excellente. C'était un message adressé au monde entier. Nous ne distribuons pas de sandwichs aux soutiens du terrorisme », a-t-il déclaré.

À l'approche des prochaines élections, le chef d'Otzma Yehudit s'est dit convaincu que le bloc de droite conservera le pouvoir, tout en appelant le général de réserve Ofer Winter à rejoindre une liste commune avec Bezalel Smotrich afin d'éviter une dispersion des voix.

Enfin, Ben Gvir a défendu son projet de loi visant à instaurer la peine de mort pour les terroristes, estimant qu'il s'agit d'« une loi essentielle » qui contribue déjà, selon lui, à réduire le nombre d'attentats.