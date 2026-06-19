Itamar Ben-Gvir condamné à retirer une vidéo et à payer une amende

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a été contraint par la Commission électorale centrale de supprimer une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et de s’acquitter d’une amende de 23 000 shekels (environ 6700 euros).

La décision a été rendue par le juge Noam Sohlberg, vice-président de la Cour suprême israélienne et président de la Commission électorale centrale.

La vidéo en question montrait Ben Gvir se moquant de militants pro-palestiniens arrêtés après leur participation à une flottille en direction de Gaza. Les images avaient été tournées à l’intérieur d’une installation de l’État et mettaient en scène des membres des forces de sécurité en uniforme.

Selon le juge Sohlberg, cette publication constitue une propagande électorale illégale réalisée à l’aide de ressources publiques, ce qui contrevient aux règles encadrant les campagnes politiques.

La séquence avait suscité de nombreuses critiques en Israël et à l’étranger. Plusieurs responsables politiques avaient dénoncé le comportement du ministre, y compris au sein du gouvernement.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, avait publiquement reproché à Ben-Gvir d’avoir « sciemment porté atteinte à l’État d’Israël » en diffusant cette vidéo.