Itamar Ben-Gvir condamné à retirer une vidéo et à payer une amende

Le ministre de la Sécurité nationale a également été condamné à une amende de 23 000 shekels pour utilisation illégale de ressources publiques à des fins de propagande électorale.

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Itamar Ben Gvir après l’interception de la flottille pour Gaza, mai 2026
Itamar Ben Gvir après l’interception de la flottille pour Gaza, mai 202627A according to israeli law

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a été contraint par la Commission électorale centrale de supprimer une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et de s’acquitter d’une amende de 23 000 shekels (environ 6700 euros).

La décision a été rendue par le juge Noam Sohlberg, vice-président de la Cour suprême israélienne et président de la Commission électorale centrale.

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La vidéo en question montrait Ben Gvir se moquant de militants pro-palestiniens arrêtés après leur participation à une flottille en direction de Gaza. Les images avaient été tournées à l’intérieur d’une installation de l’État et mettaient en scène des membres des forces de sécurité en uniforme.

Selon le juge Sohlberg, cette publication constitue une propagande électorale illégale réalisée à l’aide de ressources publiques, ce qui contrevient aux règles encadrant les campagnes politiques.

La séquence avait suscité de nombreuses critiques en Israël et à l’étranger. Plusieurs responsables politiques avaient dénoncé le comportement du ministre, y compris au sein du gouvernement.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, avait publiquement reproché à Ben-Gvir d’avoir « sciemment porté atteinte à l’État d’Israël » en diffusant cette vidéo.

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