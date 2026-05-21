L’UE condamne l’attitude d’Itamar Ben Gvir face aux militants de la flottille

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a condamné l’attitude du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, après la diffusion d’une vidéo le montrant face aux militants de la flottille pour Gaza détenus au port d’Ashdod.

« Le traitement réservé aux activistes de la Global Sumud Flotilla, parmi lesquels se trouvent des citoyens européens, était dégradant et inacceptable », a déclaré Kaja Kallas. Elle a ajouté que le comportement d’Itamar Ben Gvir était « indigne de toute personne exerçant une fonction dans une démocratie ».

La vidéo montre Itamar Ben Gvir se rendant dans une installation du port d’Ashdod où les militants étaient retenus après l’interception de leurs navires par la marine israélienne. Face aux activistes, le ministre a brandi un drapeau israélien et déclaré : « Le camp de vacances est terminé. Ceux qui agissent contre l’État d’Israël trouveront un pays déterminé. Am Israël Haï. »

La séquence a provoqué des critiques internationales. Au moins cinq pays ont annoncé leur intention de convoquer les ambassadeurs israéliens pour protester contre cette mise en scène.

En Israël aussi, plusieurs responsables ont pris leurs distances. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé qu’Israël avait « pleinement le droit » d’empêcher des flottilles pro-Hamas d’atteindre Gaza, mais a jugé que la manière dont Itamar Ben Gvir avait traité les militants ne correspondait pas aux « valeurs et normes » du pays.

Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, a lui aussi dénoncé l’attitude d’Itamar Ben Gvir, l’accusant d’avoir porté atteinte à l’image d’Israël. Ben Gvir a rejeté les critiques, affirmant que les personnes venues soutenir le Hamas devaient comprendre qu’Israël n’était plus « un punching-ball ».