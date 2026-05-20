Itamar Ben Gvir accueille les militants de la flottille à Ashdod

Dans une vidéo diffusée par son entourage, le ministre apparaît face aux militants interceptés, en brandissant un drapeau israélien. « Ceux qui agissent contre l’État d’Israël trouveront face à eux un État déterminé », a-t-il déclaré.

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Itamar Ben Gvir a également affirmé espérer que le Premier ministre maintiendra les militants en détention « le plus longtemps possible » à la prison de Ktzi’ot, dans le sud d’Israël.

Dans son message, le ministre a qualifié les activistes de « soutiens du terrorisme », ajoutant en hébreu : « Voilà comment nous recevons les soutiens du terrorisme. Bienvenue en Israël. »

Les militants avaient été arrêtés après l’interception de la flottille par la marine israélienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’était rendu lundi au centre de commandement de la marine israélienne, à la Kirya de Tel-Aviv, alors que les forces israéliennes prenaient le contrôle des navires partis de Turquie en direction de Gaza. Israël affirme avoir empêché une tentative de briser le blocus naval imposé à l’enclave.