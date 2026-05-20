Itamar Ben Gvir accueille les militants de la flottille à Ashdod
Le ministre israélien de la Sécurité nationale s’est rendu au port d’Ashdod avec les forces de police après l’interception de la flottille en route vers Gaza.
Dans une vidéo diffusée par son entourage, le ministre apparaît face aux militants interceptés, en brandissant un drapeau israélien. « Ceux qui agissent contre l’État d’Israël trouveront face à eux un État déterminé », a-t-il déclaré.
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Itamar Ben Gvir a également affirmé espérer que le Premier ministre maintiendra les militants en détention « le plus longtemps possible » à la prison de Ktzi’ot, dans le sud d’Israël.
Dans son message, le ministre a qualifié les activistes de « soutiens du terrorisme », ajoutant en hébreu : « Voilà comment nous recevons les soutiens du terrorisme. Bienvenue en Israël. »
Les militants avaient été arrêtés après l’interception de la flottille par la marine israélienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’était rendu lundi au centre de commandement de la marine israélienne, à la Kirya de Tel-Aviv, alors que les forces israéliennes prenaient le contrôle des navires partis de Turquie en direction de Gaza. Israël affirme avoir empêché une tentative de briser le blocus naval imposé à l’enclave.