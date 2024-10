Ben Gvir lors d'une conférence pour l'implantation à Gaza: "La solution est d'encourager l'émigration volontaire"

Dans un contexte déjà tendu, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a provoqué une nouvelle controverse lors d'une conférence sur une implantation juive à Gaza, organisée ce lundi 21 octobre 2024.

"Si nous le voulons, nous pouvons renouveler l'implantation à Gaza," a déclaré Ben Gvir, évoquant la possibilité de reconstruire d'anciens implantations comme Kfar Darom et Netzarim. Le ministre a également proposé d'encourager "l'émigration volontaire" des Palestiniens, qualifiant cette solution de "la plus morale et la plus appropriée".

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, présent à la conférence, a renchéri sur X (anciennement Twitter) : "Il est assez clair pour moi qu'à la fin, il y aura une implantation juive dans la bande de Gaza."

Ces propos ont immédiatement suscité l'indignation de l'opposition. Yaïr Lapid, chef de l'opposition, a vivement réagi : "La conférence sur l'implantation juive de Gaza est la preuve que les 'Ben Gvir' ont pris le contrôle du Likoud. Leur seule vision est une guerre éternelle pour leurs délires messianiques."

La polémique s'est amplifiée avec la révélation d'une invitation à une visite prévue au kibboutz Nirim, apparemment sans l'accord des résidents. Le kibboutz a fermement démenti toute implication, déclarant : "Nous attendons toujours que le gouvernement et les membres de la coalition assument la responsabilité de l'ampleur de l'échec et de l'abandon des événements du 7 octobre."