Ben Gvir monte sur le Mont du Temple pour la seconde fois depuis le début de la guerre

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a effectué jeudi sa deuxième visite au Mont du Temple depuis le début de la guerre. Cette action intervient dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes, alors que plusieurs pays européens, dont l'Espagne, la Norvège et l'Irlande, ont annoncé leur reconnaissance d'un État palestinien.

"Je suis venu ici, au lieu le plus important pour l'État d'Israël et le peuple juif, pour prier pour le retour des otages, mais sans accord irresponsable, sans capitulation," a déclaré Ben Gvir. Il a ajouté prier pour que le Premier ministre "ait la force de ne pas céder et d'aller jusqu'à la victoire".

Cette visite coïncide avec les décisions de plusieurs pays européens de reconnaître l'État palestinien, une démarche vivement critiquée par Israël. Le ministre des Affaires étrangères, Israel Katz, a rappelé immédiatement les ambassadeurs israéliens d'Irlande et de Norvège pour consultations, déclarant qu'Israël "ne restera pas passif face à ceux qui sapent sa souveraineté et menacent sa sécurité".

Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, a justifié cette décision comme un soutien à "la seule alternative offrant une solution politique aux Israéliens et aux Palestiniens : deux États vivant côte à côte, en paix et en sécurité". Il a souligné que cette reconnaissance vise à soutenir les "forces modérées" affaiblies par "la guerre cruelle et prolongée". Ces développements mettent en lumière les tensions croissantes entre Israël et une partie de la communauté internationale concernant la résolution du conflit israélo-palestinien. Ils soulignent également les défis internes auxquels le gouvernement israélien est confronté, entre pressions diplomatiques et gestion du conflit en cours.