Ben & Jerry's contre sa maison-mère : un nouveau conflit éclate sur fond de "cause palestinienne"

La célèbre marque de glaces Ben & Jerry's vient de déposer une plainte accusant son propriétaire Unilever d'avoir systématiquement étouffé ses tentatives de soutien à la cause palestinienne. Selon Reuters, l'entreprise affirme qu'Unilever aurait même menacé de dissoudre son conseil d'administration et d'engager des poursuites contre ses membres. "À quatre reprises, nous avons essayé de nous exprimer publiquement en faveur de la paix et des droits humains", détaille la plainte. "Et quatre fois, Unilever nous a réduits au silence."

Joe Raedle/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

D'après les documents juridiques, Ben & Jerry's avait prévu plusieurs actions qui ont toutes été bloquées par Unilever. La marque de glaces souhaitait notamment lancer un appel au cessez-le-feu. Elle voulait également apporter son soutien à l'accueil des réfugiés palestiniens au Royaume-Uni. L'entreprise désirait aussi manifester son appui aux mouvements étudiants sur les campus américains qui dénoncent les pertes civiles à Gaza. Enfin, elle comptait plaider pour la suspension de l'aide militaire américaine à Israël.

Cette nouvelle tension s'inscrit dans une relation déjà compliquée entre les deux entreprises. Un précédent conflit avait éclaté en 2021, lorsque Ben & Jerry's avait annoncé son intention d'arrêter la vente de ses produits en Cisjordanie, en protestation contre la présence israélienne dans la région. Cette décision avait alors poussé plusieurs investisseurs à retirer leurs parts dans Unilever.