Ben & Jerry’s Israël lance "Milk & Honey", une glace en hommage au sud d’Israël

Conçue à partir de produits issus des communautés frappées par le 7 octobre et dont les bénéfices contribueront à la reconstruction de la région.

Ben & Jerry's Israël a dévoilé une nouvelle glace au nom hautement symbolique : « Milk & Honey » (« Lait et Miel »), une référence à la description biblique d'Israël comme la « Terre où coulent le lait et le miel ». Présentée comme « la saveur la plus israélienne jamais créée », elle se veut avant tout un hommage aux habitants du sud du pays et à leur résilience.

Les ingrédients proviennent directement des localités touchées par les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Le lait est fourni par le kibboutz Alumim, situé à proximité de la frontière avec Gaza, tandis que le miel provient des ruches du kibboutz Yad Mordechai. Les morceaux de chocolat, quant à eux, prennent la forme d'étoiles de David et sont fabriqués à Beer Sheva par une entreprise sociale employant des personnes en situation de handicap.

L'emballage met également à l'honneur le sud d'Israël. Il est illustré par une œuvre de l'artiste Rivi Doron-Gerloy, originaire de la région, décédée l'an dernier, tandis qu'une partie des revenus sera reversée à l'association Ayalim, qui œuvre à la reconstruction et au développement des communautés du Néguev.

Cette initiative intervient quelques années après la rupture entre Ben & Jerry's Israël et la maison mère américaine. En 2021, la marque avait annoncé cesser ses ventes dans les implantations israéliennes de Judée-Samarie, déclenchant une vive polémique. L'activité israélienne avait finalement été vendue en 2022 à son licencié local, Avi Zinger, permettant à Ben & Jerry's Israël de poursuivre ses activités de manière indépendante sur l'ensemble du territoire israélien.

Sur les réseaux sociaux, cette nouvelle saveur est largement présentée comme un symbole de solidarité avec les communautés du sud. Si certains saluent l'initiative, d'autres restent critiques envers la marque en raison de la controverse de 2021. Quoi qu'il en soit, « Milk & Honey » s'impose déjà comme l'une des créations les plus symboliques de Ben & Jerry's Israël.