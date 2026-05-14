Benjamin Netanyahou affirme devant le tribunal être « en excellente santé »

Benjamin Netanyahou a affirmé être en très bonne santé lors d’une audience au tribunal de Tel Aviv, dans le cadre d’une plainte en diffamation qu’il a déposée contre deux journalistes et un militant politique.

Ces derniers avaient affirmé en 2024 que le Premier ministre souffrait de plusieurs maladies graves. Devant le tribunal, Benjamin Netanyahou a rejeté ces accusations.

« Mon état de santé est bon, certains diraient même excellent », a-t-il déclaré, selon les médias israéliens.

Le Premier ministre a notamment démenti avoir souffert d’un cancer du pancréas, comme l’avait affirmé le militant Gonen Ben Yitzhak. Il a ajouté que si cette information avait été vraie, il serait mort depuis longtemps.

Benjamin Netanyahou a également détaillé l’opération qu’il avait subie en décembre 2024 pour une hypertrophie de la prostate. Il a ensuite évoqué le diagnostic de son cancer de la prostate, survenu selon lui « vers la fin de 2025 ».

Le Premier ministre a affirmé avoir suivi cinq séances de radiothérapie en janvier et février 2026, qui auraient permis d’éliminer totalement le cancer. Il s’agit de la première fois qu’il donne publiquement autant de détails sur le déroulement de sa maladie, révélée seulement le mois dernier.

Ces déclarations semblent toutefois différer légèrement de celles du professeur Aron Popovtzer, qui dirigeait l’équipe médicale chargée de son traitement. Fin avril, il avait indiqué que Benjamin Netanyahou avait commencé la radiothérapie « il y a environ deux mois et demi », ce qui correspondrait plutôt à la deuxième semaine de février.

Le Premier ministre a aussi affirmé que le stimulateur cardiaque qui lui avait été implanté en 2023 en raison d’un problème cardiaque n’avait jamais été activé.

« Mon état physique s’améliore et je suis au sommet de l’échelle de santé. Pas dans la moyenne, pas tout en haut, mais dans les 10 % supérieurs, selon tous les indicateurs », a-t-il insisté devant le tribunal.