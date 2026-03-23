Benjamin Netanyahou affirme qu’Israël est en position de force face à un Iran "affaibli"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé qu’Israël se trouvait en position de supériorité face à l’Iran, qu’il décrit comme étant « en bas », tandis que l’État hébreu serait « en haut », dans une vidéo en hébreu diffusée lundi.

S’exprimant lors d’un échange avec le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, Boaz Bismuth, le chef du gouvernement a assuré que son pays œuvrait à atteindre des objectifs sans précédent, tout en poussant également l’Iran vers des « situations inédites ».

« Nous travaillons à amener Israël à des endroits où il n’a jamais été, et aussi l’Iran à des endroits où il n’a jamais été. Ils sont en bas, nous sommes en haut », a-t-il déclaré, revendiquant un avantage stratégique clair de Jérusalem sur Téhéran dans le contexte actuel de tensions régionales.

Au cours de cet échange, Boaz Bismuth a évoqué des informations selon lesquelles l’Iran chercherait à « clore le dossier », tout en mettant en garde contre la conclusion d’un « mauvais accord ». Il a également rappelé les efforts passés de Benjamin Netanyahou pour empêcher des arrangements jugés défavorables entre Washington et Téhéran sur la question nucléaire.

Le moment exact de cet entretien reste incertain, et il n’est pas établi s’il a eu lieu avant ou après les récentes évolutions diplomatiques concernant l’Iran.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions entre Israël et la République islamique, alors que les enjeux sécuritaires et nucléaires demeurent au cœur des préoccupations régionales.