Benjamin Netanyahou annonce un programme de développement pour le Golan

Dans un contexte sécuritaire toujours tendu au nord d’Israël, Benjamin Netanyahou a réaffirmé avec force, lundi à Jérusalem, l’engagement de son gouvernement en faveur du plateau du Golan, annonçant un ambitieux plan de développement destiné à consolider durablement cette région stratégique.

Aux côtés des responsables locaux, le chef du gouvernement a insisté sur la dimension à la fois politique, sécuritaire et symbolique du Golan. « Le peuple est avec le Golan, le gouvernement israélien est avec le Golan », a-t-il martelé, rappelant les inquiétudes passées quant à un éventuel retrait. « Cela n’arrivera pas. Non seulement le Golan restera israélien, mais il n’y a même plus de débat à ce sujet », a-t-il affirmé, évoquant également la reconnaissance de la souveraineté israélienne par Donald Trump en 2019.

Au-delà de cette déclaration de principe, l’exécutif entend passer à l’action. Le plan présenté prévoit un renforcement démographique et économique sans précédent, avec la construction de 3 000 nouveaux logements à Katzrin, principale ville du Golan. Objectif : attirer plusieurs milliers de familles et ancrer durablement la présence civile israélienne dans cette zone disputée.

Le président du conseil local de Katzrin, Yehuda Doua, a détaillé les contours du projet, évoquant le développement de pôles académiques et de recherche, incluant notamment une extension universitaire et la création d’un hôpital vétérinaire. « Nous allons faire croître Katzrin et le Golan de manière significative », a-t-il assuré, saluant le soutien constant du Premier ministre.

De son côté, le chef du conseil régional du Golan, Uri Kellner, a souligné la portée stratégique de cette initiative. Selon lui, le renforcement du tissu civil s’inscrit dans une vision globale visant à consolider la ligne de défense israélienne dans le nord, en lien avec la stabilisation de la zone tampon et les relations avec la communauté druze.

Entre affirmation de souveraineté et stratégie de peuplement, Israël entend ainsi transformer le Golan en un pilier durable de sa sécurité nationale.