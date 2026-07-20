Benjamin Netanyahou condamne les propos d'un grand rabbin visant les soldats religieux

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a condamné les déclarations du grand rabbin Dov Landau, chef spirituel de la formation orthodoxe Degel HaTorah, qui a affirmé que les soldats religieux servant dans l'armée israélienne commettaient un « meurtre ».

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Lors d'une réunion avec les responsables de la yeshiva (école talmudique) Mir, à Bnei Brak, le rabbin s'en est pris aux membres du courant sioniste religieux effectuant leur service militaire.

« Si l'État envoie des gens, des soldats, pour l'honneur de l'État, et qu'ils tuent des personnes, est-ce également permis ? C'est bel et bien un meurtre. Ils incitent donc au meurtre. Ils mènent des guerres non seulement pour le salut, mais aussi pour l'honneur de l'État », a-t-il déclaré. Dans un communiqué publié par son bureau, Benjamin Netanyahou a fermement dénoncé ces propos.

« Les soldats de Tsahal, laïcs comme haredim (orthodoxes), quittent leurs foyers, leur travail et leurs familles, et risquent leur vie pour défendre l'État d'Israël, ses citoyens et l'ensemble du peuple d'Israël », a déclaré le Premier ministre.

« Ils méritent une profonde reconnaissance, notre gratitude et le plein soutien de tous les secteurs de la société, et certainement du monde de la Torah », ajoute le communiqué.

Cette polémique intervient dans un contexte de fortes tensions autour de la conscription des orthodoxes, un sujet qui divise profondément la société israélienne et fragilise la coalition gouvernementale.