Le porte-parole de Tsahal dénonce les critiques "mesquines et injustifiées" contre le chef d'état-major

Le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Effie Defrin, a vivement défendu le chef d'état-major Eyal Zamir face aux critiques venues ces derniers jours de responsables politiques de la coalition. Ces attaques font suite à la lettre adressée par le haut gradé au gouvernement contre la loi visant à suspendre les arrestations de déserteurs orthodoxes.

"Certaines critiques sont légitimes, d'autres ne sont ni pertinentes ni substantielles", a déclaré Effie Defrin dans le podcast de Nadav Perry diffusé par All In. "Lorsqu'on critique le chef d'état-major de manière non pertinente, parfois même mesquine, c'est l'ensemble de Tsahal que l'on atteint."

Selon lui, le chef d'état-major ne doit pas être considéré comme une simple personnalité publique. "Il représente le commandant de compagnie, le commandant de bataillon, le soldat de Golani, le tankiste, le marin et le pilote. S'en prendre à lui, c'est s'en prendre à eux. Ce n'est pas une figure politique, mais une institution professionnelle", a-t-il insisté.

Le porte-parole de l'armée a également rejeté les accusations selon lesquelles Eyal Zamir aurait agi pour des motifs politiques. Il a affirmé que la lettre envoyée au Premier ministre Benjamin Netanyahou et au ministre de la Défense Israël Katz était "professionnelle et factuelle" et visait à signaler les conséquences du projet de loi.

"Cette loi est problématique parce qu'elle n'amènera pas de soldats supplémentaires à Tsahal. Il s'agit avant tout d'une question d'égalité et de valeurs", a déclaré Effie Defrin. Il a ajouté que l'armée avait présenté sa position pendant plusieurs mois devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, avant que le chef d'état-major ne décide d'intervenir directement à la veille du vote.

Le président du Shas, Aryeh Deri, avait accusé plus tôt Eyal Zamir de chercher à aider le bloc de gauche en pleine période électorale. "Ce qu'a fait le chef d'état-major est un précédent très dangereux. Il a causé un grave préjudice à l'armée", avait-il affirmé, tout en disant continuer à l'apprécier personnellement.

Dans sa lettre, Eyal Zamir avait averti que la suspension des poursuites contre les déserteurs porterait atteinte à "la légitimité et à la confiance des militaires". Il avait estimé qu'il était impossible pour l'armée d'exiger des sacrifices sans précédent de ses soldats tout en cautionnant simultanément des exemptions massives de poursuites, une mesure qui risquerait selon lui d'aggraver les inégalités et de provoquer une profonde rupture avec ceux qui supportent l'effort de guerre depuis près de deux ans et demi.