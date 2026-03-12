Benjamin Netanyahou : "Israël est en train d’écraser l’Iran et le Hezbollah"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé jeudi soir que la campagne militaire menée par Israël, en coordination étroite avec les États-Unis, visait à modifier durablement l’équilibre des forces au Moyen-Orient et à empêcher l’Iran de développer des capacités nucléaires et balistiques menaçant l’État hébreu.

Dans une allocution, le chef du gouvernement israélien a déclaré que les opérations menées ces derniers mois contre l’Iran et ses alliés avaient déjà produit des « résultats extraordinaires ». Selon lui, ces actions ont contribué à affaiblir ce qu’il a qualifié d’« axe du mal », composé notamment du Hamas, du Hezbollah et des Houthis, soutenus par la République islamique.

Netanyahou a rappelé que, depuis plus de trois décennies, il considère l’Iran comme la principale menace stratégique pour Israël. Selon lui, le régime des ayatollahs a poursuivi un plan en trois volets : la constitution d’un réseau d’organisations armées hostiles à Israël, le développement massif de missiles balistiques et la mise au point d’armes nucléaires.

« Ils ont voulu nous effacer de la surface de la Terre », a affirmé le Premier ministre, assurant que son gouvernement avait mené au fil des années des actions ouvertes et clandestines pour ralentir les ambitions militaires iraniennes.

Il a également évoqué l’opération militaire menée en juin dernier, qui a permis selon lui de porter un coup important aux infrastructures de missiles et au programme nucléaire iranien. Le dirigeant israélien a affirmé que plusieurs scientifiques impliqués dans le développement de l’arme nucléaire avaient été éliminés.

Netanyahou a expliqué que la nouvelle campagne militaire actuelle avait été lancée après que Téhéran eut tenté de reconstruire ses capacités balistiques et de les enterrer dans des installations souterraines profondément protégées.

« Si nous n’avions pas agi immédiatement, cette industrie de mort aurait été totalement protégée d’ici quelques mois », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également affirmé que les frappes menées par Israël visaient les infrastructures militaires du régime, les systèmes de missiles, les sites nucléaires ainsi que les centres de commandement des Gardiens de la révolution et du Bassij.

Au-delà de ces objectifs militaires, Netanyahou a ajouté un objectif politique : « créer les conditions » permettant au peuple iranien de se libérer de la tyrannie qui gouverne le pays depuis près de cinquante ans.

« Nous sommes à vos côtés », a-t-il lancé à l’adresse de la population iranienne, tout en reconnaissant que l’avenir dépendrait avant tout des Iraniens eux-mêmes.

Le Premier ministre a également insisté sur la coopération étroite entre Israël et les États-Unis, affirmant qu’une alliance « sans précédent » avait été construite avec le président américain Donald Trump.

Enfin, il a salué la résilience de la population israélienne face aux attaques et aux alertes répétées, appelant les citoyens à continuer de respecter les consignes de sécurité.

« Ce n’est plus le même Iran, ce n’est plus le même Moyen-Orient, et ce n’est plus le même Israël », a-t-il conclu.