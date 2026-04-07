Benjamin Netanyahou : "Nous écrasons le régime terroriste en Iran avec une puissance croissante"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé mardi que l’armée israélienne intensifiait ses opérations contre l’Iran, dans le cadre d’une stratégie visant à affaiblir durablement le régime. « Nous écrasons le régime terroriste en Iran avec une force croissante », a-t-il déclaré.

L'aviation israélienne a détruit la veille des avions de transport ainsi que des dizaines d’hélicoptères sur une base de l’armée de l’air iranienne. « Aujourd’hui, nous avons attaqué les voies ferrées et les ponts utilisés par les Gardiens de la révolution », a-t-il ajouté, précisant que ces infrastructures servaient au transport d’armes, de matières premières et de combattants engagés contre Israël, les États-Unis et d’autres pays de la région.

Benjamin Netanyahou a insisté sur le fait que ces opérations visaient le régime iranien et non la population. « Elles ne sont pas destinées à attaquer le peuple iranien, mais à affaiblir et écraser le régime de terreur qui l’opprime depuis 47 ans », a-t-il affirmé. Une distinction régulièrement mise en avant par les autorités israéliennes dans le contexte de l’escalade militaire.

Le chef du gouvernement a également souligné que ces frappes s’inscrivent dans une coordination étroite avec le ministre de la Défense, qu’il a explicitement mentionné comme co-décisionnaire de ces opérations.

Enfin, Benjamin Netanyahou a estimé que la situation actuelle marque un tournant stratégique. « Ce n’est plus le même Iran, ni le même Israël », a-t-il déclaré, affirmant que les actions en cours contribuent à « changer l’équilibre des forces d’un bout à l’autre ».

Ces déclarations interviennent alors que les tensions régionales atteignent un niveau inédit, avec des opérations militaires menées sur plusieurs fronts et une pression internationale croissante pour éviter une escalade incontrôlée.