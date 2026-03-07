Benjamin Netanyahou promet de poursuivre la campagne militaire contre l’Iran

Une semaine après le lancement de l’opération «Rugissement du Lion», Benjamin Netanyahou a salué la mobilisation de l’armée et de la population israélienne, tout en promettant que la campagne contre l’Iran et ses alliés se poursuivra sans relâche.

Dans une déclaration télévisée samedi soir, le chef du gouvernement israélien a rendu hommage aux pilotes et aux soldats engagés sur plusieurs fronts, notamment au Liban contre l’organisation terroriste du Hezbollah. Il a également remercié les citoyens israéliens pour leur «résilience» face aux tirs de missiles et aux longues heures passées dans les abris.

«Dans une guerre, la victoire repose avant tout sur la fermeté et sur la force d’âme de la population», a-t-il déclaré, estimant que la société israélienne faisait preuve d’une détermination essentielle pour poursuivre le combat.

Le Premier ministre a également dressé le bilan des opérations menées depuis le début de l’offensive. Selon lui, les forces israéliennes ont porté des coups majeurs au régime iranien, notamment en ciblant des infrastructures militaires, nucléaires et balistiques, ainsi que des centres de commandement et des dépôts d’armements.

Benjamin Netanyahou a affirmé que plusieurs responsables des Gardiens de la Révolution avaient été éliminés et que l’armée israélienne avait désormais «presque le contrôle total de l’espace aérien iranien», grâce aux opérations menées par les forces israéliennes et américaines.

Il a justifié cette offensive par la menace que représente, selon lui, le programme nucléaire et balistique de la République islamique. «Depuis des décennies, le régime des ayatollahs appelle à la destruction d’Israël et travaille à se doter d’armes nucléaires et de dizaines de milliers de missiles», a-t-il affirmé.

Le dirigeant israélien a également salué le soutien du président américain Donald Trump, évoquant une «alliance extraordinaire» entre les deux pays dans cette campagne militaire.

Selon Benjamin Netanyahou, Israël et les États-Unis ont décidé d’agir face au risque que l’Iran lance lui-même des attaques contre des cibles israéliennes ou américaines dans la région.

Le Premier ministre a par ailleurs adressé un message au gouvernement libanais, lui demandant de faire appliquer l’accord de cessez-le-feu et de désarmer le Hezbollah. «Si cela n’est pas fait, l’agressivité du Hezbollah conduira à de nouvelles catastrophes pour le Liban», a-t-il averti.

Dans la dernière partie de son discours, Benjamin Netanyahou s’est directement adressé au peuple iranien, affirmant qu’Israël ne cherchait pas à détruire l’Iran mais à «libérer le pays de la tyrannie». Il a estimé que la chute du régime des ayatollahs pourrait ouvrir la voie à une nouvelle relation entre les deux nations.

«Le jour viendra où Israël et l’Iran pourront redevenir des amis», a-t-il déclaré.

Concluant son allocution, le chef du gouvernement a assuré que la campagne militaire se poursuivrait jusqu’à l’élimination de la menace iranienne.

«Nous continuerons à frapper les tyrans de Téhéran. Ensemble, nous rugirons comme le lion et nous assurerons l’éternité d’Israël», a-t-il conclu.