Benjamin Netanyahou rend hommage aux survivants de la Shoah choisis pour allumer les flambeaux

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son épouse Sara ont reçu dimanche à Jérusalem plusieurs survivants de la Shoah sélectionnés pour allumer les flambeaux lors de la cérémonie de Yom HaShoah. La rencontre, organisée au bureau du Premier ministre, s’inscrit dans une tradition annuelle marquée par l’émotion et le recueillement.

Au cours de cet échange, les survivants ont partagé leurs récits de vie, évoquant à la fois les épreuves traversées face aux nazis et leur reconstruction après la guerre. Ils ont notamment raconté leur arrivée en Israël, leur participation à la construction de l’État et les familles qu’ils ont fondées, symboles de résilience et de continuité.

Profondément touché par ces témoignages, Benjamin Netanyahou a salué leur courage et leur force morale, évoquant des parcours marqués par une souffrance “inimaginable”. Il a souligné l’importance de cette rencontre, rappelant qu’elle constitue chaque année un moment particulièrement fort pour lui et son épouse.

Dans son intervention, le chef du gouvernement a également établi un parallèle entre le passé et la situation actuelle, affirmant que l’État d’Israël est aujourd’hui capable de se défendre face à ses ennemis. Il a évoqué la puissance militaire israélienne, y compris sa coopération avec les États-Unis, estimant que cette évolution historique garantit qu’un tel drame ne pourra plus se reproduire. "Le peuple d’Israël est vivant, fort et puissant. Il n’y aura pas de nouvelle Shoah", a-t-il déclaré.