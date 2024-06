Famille Bibas: Benny Gantz admet qu'Israël ne peut pas "encore" parler

Interrogé sur le sort de la famille Bibas, retenue en otage à Gaza depuis le 7 octobre, Benny Gantz affirme qu'il pense qu'Israël connaît leur sort, mais ne veut pas pour l'instant en confirmer les détails.

Dans une interview accordée à Kan 11, le chef du parti de l'Unité nationale répond "Je pense que oui" lorsqu'on lui demande si Israël connaît le sort de Shiri, Yarden, Ariel et Kfir. M. Gantz affirme que le public connaîtra leur sort "lorsque les choses se concrétiseront". En février, interrogé sur le sort de Shiri et des enfants, le contre-amiral Daniel Hagari avait indiqué que "Tsahal disposait de certains éléments alimentant ses craintes". En décembre, le Hamas avait affirmé que ceux-ci avaient été tués dans un bombardement de Tsahal, ce que l'armée n'a jamais clairement confirmé.

Flash 90

L'ancien chef de l'armée israélienne a déclaré à Channel 12 news que le retour des otages devait être une priorité absolue, même au détriment de "l'évolution des combats à Gaza". Selon lui, Israël ne devrait pas être le seul à gérer la vie à Gaza après la guerre, et que Jérusalem doit se projeter "dans les années à venir" pour préparer un avenir sûr et sécurisé. Il a également expliqué à Channel 13 news que plus Israël a "attendu" pour un accord de libération des otages, et plus "le coût a augmenté... Sinwar est assis dans les tunnels et ne se soucie pas vraiment de son peuple et toute la pression ne fait qu'augmenter sur Israël". La famille Bibas a répondu aux propos de Benny Gantz en les qualifiant d'"irresponsables". "Nous avons été témoins ce soir de l'irresponsabilité d'un homme politique et des médias qui ont choisi de publié des informations sans tenir compte de la famille qui reste à la maison et qui doit affronter la situation, sans aucune préparation préalable ni possibilité de l'arrêter. La famille est en contact permanent avec les services de renseignement et nous croyons toujours de tout cœur que nous entendrons de bonnes nouvelles".