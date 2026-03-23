Betsalel Smotrich appelle à une annexion du sud du Liban

Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich a appelé à une redéfinition des frontières d’Israël au Liban, estimant que la frontière nord devait être étendue jusqu’au fleuve Litani, au cœur du territoire libanais. Cette déclaration intervient dans un contexte d’intensification des opérations militaires israéliennes contre le Hezbollah dans le sud du Liban.

Dans une interview accordée à une radio israélienne, Betsalel Smotrich a affirmé que la campagne militaire en cours devait « se terminer par une réalité totalement différente », impliquant à la fois un affaiblissement du Hezbollah et une modification des frontières. « La nouvelle frontière d’Israël doit être le Litani », a-t-il déclaré, insistant sur cette position « dans chaque discussion ».

Plus tôt ce mois-ci, le ministre de la Défense, Israel Katz, avait déjà évoqué la possibilité pour le Liban de subir une « perte de territoire » en cas de refus de désarmer le Hezbollah, laissant entrevoir une ligne plus dure au sein du gouvernement.