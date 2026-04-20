Betsalel Smotrich : "Gaza doit devenir une ville juive"

Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich a relancé lundi le débat sur l'avenir de Gaza en affirmant qu'elle devait devenir "une ville juive" avec le retour d'implantations israéliennes. En visite à Sderot auprès de responsables et étudiants d'une yeshiva hesder, à la veille de Yom HaZikaron (Jour du souvenir des soldats tombés au combat et des victimes de terrorisme) et de Yom Haatsmaout (fête de l'Indépendance), le dirigeant du Sionisme religieux a estimé que cela dépendait uniquement de la volonté d'Israël.

"L'ennemi doit la quitter et chercher son avenir dans d'autres pays à travers le monde et c'est également ce qui doit se passer en Judée-Samarie", a-t-il estimé.

Ces déclarations contrastent avec la ligne affichée à plusieurs reprises par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a assuré ne pas vouloir réinstaller des civils israéliens à Gaza après la guerre.

Lors de cette visite, le rabbin David Fendel, directeur de la yeshiva locale, a salué l'action du parti Sionisme religieux, évoquant son influence dans les implantations agricoles, en Judée-Samarie, dans l'économie et dans les institutions religieuses. Il a affirmé que son courant soutenait pleinement les représentants politiques du parti.