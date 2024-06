Betsalel Smotrich veut rétablir les implantations israéliennes dans la bande de Gaza

Le ministre israélien des Finances et chef du parti du Sionisme religieux, Betsalel Smotrich, a relancé le débat sur le rétablissement des implantations israéliennes dans la bande de Gaza, près de vingt ans après le retrait unilatéral d'Israël du territoire palestinien ordonné par le Premier ministre de l’époque, Ariel Sharon.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration du Centre de la Torah et de la Terre à Nitzan, une localité du sud d’Israël qui abrite de nombreux anciens résidents des implantations du Goush Katif évacuées, Smotrich a insisté sur la nécessité de renouveler la présence d'Israël dans la région et proposé la création de nouveaux villages israéliens dans la bande de Gaza, estimant que l'absence d’implantations constituait une menace pour la sécurité du pays.

"Nos combattants et soldats héroïques détruisent le mal qu'est le Hamas et nous occuperons la bande de Gaza", a déclaré le ministre, établissant un lien entre les problèmes de sécurité et l'absence d’implantations israéliennes dans le secteur.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, le ministre de l'Intérieur, Moshe Arbel, et la ministre des Implantations et des projets nationaux, Orit Strock, ont également participé à l'événement. L'appel au rétablissement de la présence juive à Gaza reflète une position idéologique plus large au sein de certains segments de la société israélienne, en particulier ceux qui s'alignent sur les perspectives nationalistes de droite. Mais le Premier ministre Netanyahou a, depuis le début de la guerre, affirmé son opposition à un tel projet répétant qu'Israël n'a "nullement l'intention d'occuper Gaza après la guerre".