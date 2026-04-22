Cérémonie de Yom Haatsmaout : la soldate qui a volé la vedette aux porteurs de flambeaux

La cérémonie d’allumage des flambeaux au mont Herzl, moment central des célébrations nationales, a été marquée cette année par un phénomène inattendu. Aux côtés des personnalités chargées d’allumer les torches, une jeune soldate a capté l’attention du public et des réseaux sociaux, éclipsant en partie les discours officiels.

Identifiée comme Oren Tsamyanim, une militaire de 21 ans chargée d'encadrer les porteurs de flambeaux, elle est devenue en quelques heures l’une des figures les plus commentées en Israël. Dès la retransmission en direct, internautes et téléspectateurs se sont interrogés sur l’identité de cette soldate, certains allant jusqu'à dire que "la gagnante du concours de Miss Israël était connue".

L’engouement ne s’est pas limité à la sphère numérique. Selon plusieurs informations, le monde du divertissement s’est rapidement intéressé à son profil. L’agent artistique Roberto Ben-Shoshan, connu pour représenter des mannequins et des personnalités israéliennes, lui aurait proposé un contrat de représentation. Des discussions seraient en cours en vue d’une éventuelle collaboration.

Dans une première réaction accordée à des médias locaux, la jeune soldate s’est dite surprise par l’ampleur de l’attention suscitée. « Je ne m’attendais pas à recevoir autant de réactions », a-t-elle confié, évoquant un « grand honneur » d’avoir participé à un événement national de cette importance.

Interrogée sur une éventuelle évolution dans le monde du spectacle, elle n’exclut aucune option, tout en reconnaissant ne pas être familière avec ce milieu.