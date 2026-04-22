Un épisode pour le moins embarrassant a marqué la cérémonie d’allumage des flambeaux sur le mont Herzl, mardi soir, lorsqu’un homme présent dans le public a été pris à tort pour le grand rabbin d’Israël, entraînant une série de malentendus parmi les participants.

En pleine cérémonie, les caméras se sont attardées sur un spectateur dont l’apparence rappelait fortement celle du grand rabbin David Yossef. La ressemblance était suffisamment frappante pour que plusieurs personnes présentes s’approchent de lui afin de solliciter une bénédiction, convaincues d’être en présence d’une personnalité religieuse de haut rang.

Parmi elles figuraient notamment des proches de responsables publics et des conseillers politiques, avant qu’il ne soit établi qu’il s’agissait en réalité d’Eyal Tsionov, une figure connue sur les réseaux sociaux pour ses contenus religieux et ses mises en scène en tenue rabbinique.

L'homme était déjà apparu avec de grand rabbin la semaine dernière, lors d'une manifestation aux abords de la Cour suprême pour soutenir Itamar Ben Gvir, visé par une procédure de destitution.

Selon des informations relayées par plusieurs médias, le Grand Rabbinat aurait été alerté de la situation et envisagerait d’examiner les implications juridiques d’éventuelles usurpations d’identité ou de comportements susceptibles de prêter à confusion dans des événements publics officiels. Une source interne évoque une situation juridiquement « délicate », en l’absence de cadre clair encadrant ce type de mise en scène vestimentaire.

Le Service de sécurité intérieure israélien a pour sa part indiqué que l’individu avait été identifié à l’entrée du site et soumis aux contrôles habituels, précisant qu’il ne représentait aucune menace et qu’il n’avait pas accédé aux zones sécurisées réservées aux hautes personnalités.