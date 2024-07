La dernière pub El Al joue le patriotisme à l'approche des JO

C'est la nouvelle publicité de la compagnie nationale israélienne El-Al. On y voit le champion israélien de tennis paralympique, Guy Sasson, dans un avion rempli de sportifs, se diriger vers Paris pour participer à Roland-Garros fin mai. Arrêt sur image sur l'Arc de Triomphe vu du ciel... Paris est magique. Séquence suivante, le bus de la délégation de sportifs traverse la ville. On n'y voit plus ni Tour Eiffel, ni Champs-Elysées mais un Paris rempli de manifestants propalestiniens hostiles, qui feraient fuir n'importe quel touriste. Séquence suivante, Guy Sasson, en conférence de presse, est attaqué par un journaliste sur Israël. Séquence suivante, il est hué par les spectateurs français de Roland-Garros.

Puis tout bascule. Des supporters israéliens dans les tribunes lui crient qu'ils sont avec lui, brandissent haut, fort et fiers leur drapeau. Sasson emporte la finale de Roland-Garros grâce à la flamme bleu blanc qui l'anime. Le slogan : "Avec nous, vous ne serez jamais seuls. Chauffez-vous, prenez un drapeau et levez-vous - l'équipe d'El Al se met en route !" Cette fois, pour les JO !

On se souvient de la publicité El Al au début de la guerre, avec des avions qui annonçaient rapatrier les ressortissants israéliens où qu'ils soient dans le monde, sur fond de musique qui "fait pleurer". On se souvient de l'équipe d'El Al posant aux côtés d'Eden Golan, héroïne aux ongles XXL de Malmö, capable d'endurer du haut de ses 20 ans les pires sifflets en chantant. La compagnie aérienne affirme son patriotisme comme peu de compagnies au monde. Au risque de griffer la France en passant... mais c'est de bonne guerre.