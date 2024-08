Confrontation tendue entre le président israélien Herzog et des manifestants devant sa résidence

Le président israélien Isaac Herzog a vécu samedi un moment de tension sans précédent face à des manifestants rassemblés devant sa résidence. Alors qu'il tentait de délivrer un message d'unité nationale, Herzog a été constamment interrompu par des protestataires.

Interrogé sur l'inclusion de ministres comme Itamar Ben-Gvir dans son appel à l'unité, Herzog a répondu fermement : "Le kahanisme doit certainement être exclu." Il a néanmoins souligné que 99% des habitants des implantations sont des citoyens respectueux des lois, vivant sous la menace constante et participant activement aux efforts de guerre à Gaza et dans le nord. Le président a condamné les récentes violences dans le village de Jit, les qualifiant d'"actes extrêmement graves". Cette déclaration a provoqué une vive réaction des manifestants, qui ont accusé Herzog d'avoir "du sang sur les mains". Les protestataires ont également reproché au président de ne pas en faire assez pour la libération des otages. Herzog s'est défendu en affirmant : "Nous rencontrons quotidiennement les familles d'otages et de victimes. Vous me faites simplement du tort." Malgré la tension, Herzog a réaffirmé sa confiance en l'État d'Israël, sa société et sa démocratie, exprimant sa conviction que "la démocratie israélienne triomphera". Cet incident met en lumière les divisions profondes au sein de la société israélienne et les défis auxquels fait face le président dans ses efforts pour maintenir l'unité nationale en ces temps de crise.