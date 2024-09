Consommation alimentaire en Israël : les chiffres clés à l'approche des fêtes de Tishrei

À l'aube des fêtes de Tishri, le ministère israélien de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire dévoile les tendances de consommation des aliments traditionnels de Rosh Hashana et Souccot. Focus sur les chiffres qui marquent cette période festive.

Poisson : un pic de consommation attendu

Avec une consommation annuelle moyenne de 8 kg par personne, le poisson connaît un véritable essor à l'approche de Rosh Hashana. Les autorités prévoient une hausse de 42% des ventes dans les grandes surfaces la semaine précédant la fête.

Viande bovine : une baisse annuelle, mais une demande festive en hausse

Malgré une diminution de 12% de la consommation annuelle en 2023, s'établissant à 17,7 kg par personne, la demande en viande bovine bondit de 54% la semaine précédant Rosh Hashana.

Le poulet, star des assiettes israéliennes

Avec 49 kg consommés par personne et par an, Israël se place parmi les plus gros consommateurs mondiaux de poulet. La période des fêtes voit cette consommation grimper de 30%.

Grenades : un fruit emblématique en pleine expansion

La production de grenades, estimée à 40 000 tonnes pour 2024/2025, connaît une croissance significative. La semaine précédant les fêtes concentre 18% des ventes annuelles.

Pommes : un incontournable

Avec une consommation annuelle de 13,6 kg par personne, la demande en pommes explose de 77% à l'approche des célébrations.

Vin : une consommation modérée mais en hausse pendant les fêtes

Si la consommation annuelle moyenne de 6 litres par personne reste modeste comparée à d'autres pays, la production nationale de 42 millions de bouteilles par an témoigne d'une industrie vinicole dynamique.

Ces chiffres illustrent l'impact significatif des fêtes de Tishri sur les habitudes de consommation en Israël, marquant une période de forte activité pour les producteurs et distributeurs locaux.