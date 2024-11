"Créer un État palestinien aujourd'hui reviendrait à créer un État du Hamas" (nouveau ministre israélien des Affaires étrangères)

Au lendemain de sa prise de fonction, le nouveau ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a donné le ton de sa politique lors d'une conférence de presse face aux médias internationaux. Il a d'emblée placé la menace iranienne au centre de ses priorités.

"La question la plus cruciale pour l'avenir de notre région et la sécurité d'Israël est d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire", a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d'une collaboration étroite avec les États-Unis. "Un Iran nucléaire ne menacerait pas uniquement Israël, mais l'ensemble de la région. Ce régime finance et dirige directement des organisations terroristes, dont certaines sont devenues de véritables États terroristes dans la région."

Concernant le Liban, le ministre a évoqué des avancées dans les négociations tout en posant des conditions strictes : "Nous ne pourrons avancer que lorsque le Hezbollah se sera retiré au nord du Litani et qu'il ne pourra plus se réarmer via la Syrie, la mer ou les airs." Il a ajouté que "le Liban appartient aux Libanais, pas à l'Iran" et que "la majorité des Libanais ne souhaitent pas être une extension iranienne."

Sur la question palestinienne, Saar s'est montré catégorique. À la question d'un éventuel État palestinien, sa réponse a été sans équivoque : "En un mot : non." Il a justifié cette position en rappelant les échecs passés : "Tout le monde comprend aujourd'hui que les deux grandes initiatives israéliennes - les accords d'Oslo dans les années 90 et le retrait unilatéral de Gaza une décennie plus tard - non seulement n'ont pas apporté la paix, mais ont dégradé notre sécurité. Créer un État palestinien aujourd'hui reviendrait à créer un État du Hamas."

Enfin, concernant les récents incidents antisémites d'Amsterdam, le ministre a critiqué la lenteur de la réponse policière et le faible nombre d'arrestations. Il a annoncé qu'Israël avait proposé son aide aux autorités néerlandaises pour recueillir les témoignages des citoyens israéliens rentrés au pays, une proposition qui a été acceptée. Cette première sortie médiatique dessine les contours d'une politique étrangère israélienne ferme, particulièrement focalisée sur la menace iranienne et ses proxies régionaux, tout en écartant toute perspective de solution à deux États dans un avenir proche.